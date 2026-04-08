Zahryzla sa mu do ROZKROKU! Had zaútočil na tom NAJHORŠOM mieste, a TO počas intímnej chvíľky

SYDNEY - Nečakaný incident s exotickým domácim miláčikom vystrašil nielen samotnú majiteľku, ale aj tisíce ľudí na internete. Situácia, ktorá sa odohrala v súkromí, sa v priebehu chvíľ zmenila na dramatický moment.
Austrálčanka Dani Dabellová sa na sociálnych sieťach podelila o nepríjemnú skúsenosť, ktorá sa odohrala počas bežného dňa v jej domácnosti. Jej približne dvojmetrová krajta, ktorú chová ako domáce zviera, sa totiž nečakane zahryzla do jej partnera, informuje portál Times Now.
Podľa jej slov had dovtedy nikdy nevykazoval agresívne správanie. Incident sa stal krátko po tom, čo dvojica trávila čas spolu a jej partner si chcel hada na chvíľu podržať. Keď mu ho položila okolo krku, situácia sa náhle zvrtla – ozval sa výkrik a ukázalo sa, že plaz zaútočil na citlivé miesto.
Utrpenie trvalo niekoľko minút
Po niekoľkých minútach sa im podarilo zviera odtiahnuť a vrátiť späť do terária. Následne sa venovali ošetreniu zranenia a kontrole, či nedošlo k vážnejším komplikáciám. Napriek dramatickému priebehu by mal byť muž podľa dostupných informácií v poriadku.
Príbeh vyvolal na internete množstvo reakcií. Mnohí ho označili za nočnú moru, iní sa zaujímali o zdravotný stav zraneného aj samotného hada. Udalosť zároveň opäť otvorila diskusiu o tom, aké riziká môžu prinášať exotické zvieratá chované v domácnosti.