Prvá NÚDZOVÁ EVAKUÁCIA z vesmíru v histórii! Astronaut Mike Fincke prehovoril o HORORE na palube ISS

USA - Zdravotné problémy astronauta Mikea Finckeho priamo na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice vyústili do prvej zdravotnej evakuácie v histórii tohto vesmírneho plavidla. Skúsený astronaut stratil na približne 20 minút schopnosť rozprávať, pričom lekári dodnes nedokážu definovať presnú príčinu tejto udalosti. Incident prinútil NASA ukončiť misiu posádky skôr a otvára nové otázky o zdravotných rizikách dlhodobého pobytu vo vesmíre.
Astronaut Crew-11 Mike Fincke, ktorý začiatkom tohto roka vyvolal prvú zdravotnú evakuáciu z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), zverejnil detaily tohto incidentu. Uviedol, že 7. januára večeral po prípravách na výstup do otvoreného vesmíru a zrazu nedokázal rozprávať. Nepamätá si žiadnu bolesť, no jeho znepokojení kolegovia okamžite zasiahli a požiadali o pomoc letových lekárov na Zemi. Táto zdravotná núdzová situácia spustila vôbec prvú evakuáciu z ISS, informuje britský denník Daily Mail.
„Prišlo to úplne z ničoho nič,“ povedal Fincke. „Bolo to neuveriteľne rýchle.“ Päťdesiatdeväťročný bývalý plukovník letectva uviedol, že epizóda trvala približne 20 minút a potom bol opäť v poriadku. Doplnil, že niečo podobné nikdy predtým nezažil a odvtedy sa to nezopakovalо. Lekári vylúčili infarkt a astronaut uviedol, že sa nedusil, no všetky ostatné možnosti sú stále otvorené a mohli by súvisieť s jeho dlhodobým pobytom v stave beztiaže, ktorý trval 549 dní. Fincke bol na misii na vesmírnej stanici päť a pol mesiaca a problém udrel ako „veľmi, veľmi rýchly blesk“. Povedal: „Moji kolegovia určite videli, že som v ťažkostiach. V priebehu niekoľkých sekúnd boli všetci v pohotovosti.“
Ostatní astronauti vraj nemusia mať obavy
Vysvetlil aj to, že nemôže poskytnúť viac detailov a vesmírna agentúra NASA chce zabezpečiť, aby ostatní astronauti nemali obavy, že by v prípade podobných problémov bola narušená ich zdravotná anonymita. Vyzdvihol, že bol na palube k dispozícii ultrazvuk a po návrate na Zem absolvoval množstvo testov. NASA teraz kontroluje zdravotné záznamy ďalších astronautov, aby zistila, či sa vo vesmíre v minulosti vyskytli podobné prípady. Astronauti misie Crew-11 bezpečne pristáli na Zemi po prvej zdravotnej evakuácii NASA za posedných 65 rokov pilotovaných vesmírnych letov.
Rozhodnutie priviesť posádku vrátane astronautov NASA Zeny Cardmanovej, Mikea Finckeho, japonského astronauta Kimiya Yuiho a ruského kozmonauta Olega Platonova, bolo vydané o mesiac skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Minulý mesiac sa Fincke sám identifikoval ako astronaut, ktorý ochorel, aby ukončil verejné špekulácie. Uviedol, že ho stále mrzí, že jeho zdravotný problém spôsobil zrušenie výstupu do vesmíru. Bol by to jeho desiaty výstup, no prvý pre kolegyňu Zenu Cardmanovú.
Chce sa tam vrátiť
Vyjadril poľutovanie nad tým, že jeho zdravotné problémy viedli k predčasnému návratu všetkých členov posádky. Posádku dopravená na Zem pomocou SpaceX okamžite previezli do nemocnice. „Mal som veľké šťastie, že som bol vždy veľmi zdravý, takže to bolo pre všetkých veľké prekvapenie,“ povedal Fincke. Priznal, že sa už prestal všetkým ospravedlňovať, pretože mu to nariadil administrátor NASA, Jared Isaacman. „Toto nebola tvoja chyba to bol vesmír,“ ubezpečovali ho kolegovia. „Nikoho si nesklamal.“ Astronaut, ktorý bol vo vesmíre štyrikrát, dúfa, že sa tam ešte raz vráti.
Keď sa objavili správy o zdravotnej núdzovej situácii po prvý raz v histórii ISS, Isaacman uviedol, že sa rozhodol z opatrnosti priviesť posádku späť. Poznamenal, že zdravotná epizóda astronauta bola považovaná za vážnu a bude si vyžadovať ďalšiu zdravotnú starostlivosť na Zemi. Evakuácia prebehla podľa štandardu NASA pre pilotované lety, ktorý nariaďuje návrat v prípade, že zdravotnícke zdroje na palube nie sú dostatočné. Hoci štatistické modely už dlhodobo predpovedali, že takáto udalosť by sa mohla stať približne raz za tri roky, tento plán sa doteraz nikdy nepoužil.
ISS sa nachádza približne 400 kilometrov nad Zemou a slúži ako testovacie pracovisko pre výskum podporujúci hlbšie vesmírne misie vrátane návratu ľudí na Mesiac a budúcich letov na Mars. Prevádzka má byť ukončená po roku 2030. Jej obežná dráha sa bude postupne znižovať, až sa napokon rozpadne v atmosfére nad odľahlou časťou Tichého oceánu, známou ako Point Nemo, čiže takzvaným „cintorínom kozmických lodí“.