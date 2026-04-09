Koniec úzkostiam? Stačí JEDNA ŠÁLKA denne a váš mozog sa vám poďakuje: Odhalili PRELOMOVÚ štúdiu!

USA - Pravidelné pitie kávy by mohlo mať pozitívny vplyv na duševné zdravie. Nová štúdia naznačuje, že tento obľúbený nápoj môže znižovať riziko vzniku úzkosti aj depresie.
Vedci zistili, že ľudia, ktorí konzumujú kávu denne, majú nižšiu pravdepodobnosť výskytu psychických problémov v porovnaní s tými, ktorí sa jej vyhýbajú. Kofeín, ako hlavná aktívna zložka kávy, totiž stimuluje centrálny nervový systém a môže prispievať k zlepšeniu nálady, informuje The Sun.
Takto dosiahnete najväčšie benefity
Podľa odborníkov môže mať káva ochranný účinok najmä pri dlhodobom a miernom užívaní. Významnú úlohu zohrávajú aj antioxidanty, ktoré sa v káve nachádzajú a pomáhajú znižovať zápal v tele – ten je často spájaný s rozvojom depresie. Výskum zároveň upozorňuje, že najväčšie benefity sa ukázali u ľudí, ktorí denne vypijú približne dve až tri šálky kávy. Naopak, nadmerná konzumácia môže mať opačný efekt a viesť k zvýšenej nervozite či problémom so spánkom.
Odborníci však zdôrazňujú, že káva nie je univerzálnym riešením psychických ťažkostí. Jej účinky sa môžu líšiť v závislosti od individuálnej citlivosti na kofeín či celkového životného štýlu. Aj napriek tomu ide o ďalší dôkaz, že malé každodenné návyky môžu mať výrazný vplyv na naše zdravie – nielen fyzické, ale aj psychické.