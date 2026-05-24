Lekári ho vyhlásili za mŕtveho, v pohrebnom ústave však nastal ŠOK: Senior sa opäť začal hýbať!

PRESIDENTE PRUDENTE - Mnohým bude pri tomto prípade určite povedomý incident zo slovenských Bijacoviec, kde sa miestni domnievali, že ich blízky je stále nažive, aj keď už bol týždne pod zemou. Prípad z Brazílie však dostal odlišnú podobu. Rodina sa navždy lúčila so svojim dedkom, pričom netušili, že starší človek je stále nažive!
Nevídaný príbeh 88-ročného Juraciho Rosu Alvesa v článku spracoval portál Need to know. Juraciho hospitalizovali ešte v sobotu (16. mája) po vážnych problémoch s dýchaním. Lekár následne konštatoval smrť po zlyhaní dýchania a rodina začala pripravovať poslednú rozlúčku. Seniora previezli do pohrebného ústavu v brazílskom meste Presidente Prudente, kde mali prebehnúť štandardné úkony pred pohrebom.
Klopanie z hrobu má dohru: František (†66) je už opäť pod zemou, no dedinou sa šíria desivé svedectvá!
Až v ústave si všimli, že muž zrejme stále dýcha
Tam však nastal moment ako z hororu. Zamestnanci pohrebného ústavu si pri príprave tela všimli pohyb v oblasti mužovho brucha. Najskôr si neboli istí, či ide len o posmrtné reflexy, no krátko nato pochopili, že muž pravdepodobne stále dýcha.
"Náš pohrebný personál vykonal prevoz ako štandardný postup. Keď dorazili do laboratória a položili ho na stôl, všimli si nezvyčajný pohyb v bruchu a neboli si istí, či ide o dýchanie. Keď sme si uvedomili, že má vitálne funkcie, našou jedinou nádejou bolo zachrániť ho," uviedla vedúca technického ošetrovateľského personálu pohrebného ústavu Jacqueline Brogiato.
Personál poskytol prvú pomoc
„Poskytla som mu prvú pomoc a snažila sa mu prečistiť jeho dýchacie cesty, kým prišli záchranári. Všetko to prišlo tak strašne rýchlo. Keď dorazili, lekár ho začal ihneď sedovať a intubovať, aby ho mohli odviezť do zdravotníckeho zariadenia,“ dodala Jacqueline.
Rodina sa však už pripravovala na pohreb. Nastal preto obrovský šok. Príbuzní už pripravovali dokumenty aj oblečenie na smútočný obrad, keď prišla nečakaná správa.
"Moja teta odišla domov, aby pripravila dokumenty a oblečenie, ktoré mal môj dedko mať na smútočnom obrade. Keď tam prišli, mojej tete a bratrancovi sa zdalo, že to meškanie je podozrivé. Potom bratrancovi povedali, že ho odviezli do pohrebného ústavu, aby pripravili telo, a keď tam prišli, personál pohrebného ústavu si všimol vitálne funkcie – dýchal a hýbal sa," uviedol príbuzný.
Seniora okamžite previezli späť do nemocnice, kde zostáva hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podľa posledných informácií je jeho stav vážny, no stabilizovaný a stále žije!
Prípad už rieši polícia
Celý incident už vyšetruje polícia, ktorá prípad eviduje ako „neposkytnutie pomoci“. Meno lekára, ktorý seniora vyhlásil za mŕtveho, úrady zatiaľ nezverejnili. Advokát rodiny Carlos Alberto Carneiro upozornil, že mužov zdravotný stav sa mohol zhoršiť práve preto, že zostal dlhší čas bez riadnej zdravotnej starostlivosti.
"Podľa nemocnice, ktorá v súčasnosti lieči pána Juraciho, sa jeho stav mohol zhoršiť kvôli jeho veku a dĺžke času, ktorý strávil bez riadnej starostlivosti a liečby," uviedol. Nemocnica v Presidente Bernardes medzičasom oznámila, že začala interné vyšetrovanie a je pripravená poskytnúť všetky potrebné vysvetlenia.