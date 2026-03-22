Kúpila si šteniatko, no po 3 mesiacoch prišiel šok: Keď sa na PSA pozrel odborník, OKAMŽITE volal zoo!

ŤAJ-JÜAN – Domáce zviera, ktoré sa správalo zvláštne a odmietalo granule, vyvolalo podozrenie. Ukázalo sa, že namiesto psa si majiteľka priniesla domov úplne iné zviera.
Nečakaný šok zažila žena z Číny, ktorá si kúpila šteňa za približne 140 libier, píše The Mirror. Až po niekoľkých mesiacoch zistila, že zviera, o ktoré sa stará, nie je pes, ale líška.
Majiteľka, známa len ako pani Wangová, si pôvodne myslela, že kupuje plemeno japonský špic. Postupne si však začala všímať nezvyčajné správanie. Zviera napríklad nikdy neštekalo a po troch mesiacoch úplne odmietlo klasické krmivo pre psov. Zmeny sa prejavili aj na jeho vzhľade. Srsť bola čoraz hustejšia, tvár sa začala predlžovať a chvost rástol viac, než je bežné u psov. „Keď malo tri mesiace, srsť mu zhustla. Tvár sa zúžila a chvost bol dlhší než u normálneho psa,“ opísala žena pre miestne médiá.
Cudzí ľudia videli, že ide o líšku
Na nezvyčajné zviera ju upozorňovali aj ľudia v parku, kde ho venčila. Tvrdili, že ide o líšku. Podozrenie napokon potvrdil odborník zo Taiyuan Zoo, ktorý zviera identifikoval ako domestikovanú líšku. Podľa špecialistu sa líšky dajú rozpoznať nielen podľa vzhľadu, ale aj podľa typického zápachu, ktorý sa s vekom zvýrazňuje. Zviera v tom čase meralo približne 30 centimetrov a očakáva sa, že ešte porastie.
Majiteľka sa napokon rozhodla odovzdať líšku do zoologickej záhrady, kde jej zabezpečia vhodnejšie podmienky aj stravu. Zviera musí najskôr absolvovať karanténu, po ktorej bude umiestnené do výbehu. Odborníci upozorňujú, že podobné prípady nie sú ojedinelé, najmä pri neoverených predajcoch zvierat. Aj preto radia, aby si ľudia pri kúpe domácich miláčikov dôkladne preverili ich pôvod.