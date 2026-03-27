Snažila sa pohladiť NEVIDITEĽNÚ mačku! Hospicová sestra odhalila, kto nás v SKUTOČNOSTI čaká na prahu smrti

USA - Zdravotná sestra z USA, ktorá sa stará o umierajúcich pacientov, prehovorila o skúsenostiach, ktoré označuje za nevysvetliteľné. Podľa nej mnohí ľudia tesne pred smrťou vidia zosnulých príbuzných či domáce zvieratá.
Čo sa deje v posledných chvíľach života, zostáva pre vedu aj verejnosť jednou z najväčších záhad. Nové svetlo na túto tému vrhla hospicová sestra z amerického regiónu New England, ktorá sa podelila o svoje skúsenosti z praxe. Počas diskusie na platforme Reddit odpovedala na otázky o smrti, umieraní a javoch, ktoré pri svojej práci pravidelne pozoruje. Priznala, že niektoré situácie ju dodnes mrazia, píše The Mirror.
„Najzvláštnejšie je, čo mi pacienti hovoria, že vidia – svojich rodičov alebo domácich miláčikov, ktorí už zomreli,“ uviedla sestra. Spomenula aj konkrétny prípad pacientky, ktorá sa snažila zdvihnúť neviditeľnú mačku zo svojho lona. „Jej dcéra mi povedala, že takú mačku mali, keď bola ešte malá,“ dodala.
Tento jav sa opakuje pomerne často
Podľa zdravotníčky ide o jav, ktorý sa opakuje pomerne často. Pacienti údajne natiahnu ruky k niečomu, čo ostatní nevidia, a tieto „vízie“ na nich pôsobia upokojujúco. Medicína tieto stavy vysvetľuje ako halucinácie, no sestra pripúšťa, že skutočná podstata môže byť zložitejšia. „Možno ide o niečo, čo presahuje naše chápanie. Ľudský mozog jednoducho nedokáže pochopiť, čo sa deje po smrti,“ zamýšľa sa.
Zároveň zdôraznila, že odpoveď na túto otázku zatiaľ nikto nepozná. „Či sa pred nimi otvára nejaká hranica medzi svetmi? To neviem. Zistím to až vtedy, keď sama zomriem,“ dodala. Diskusia vyvolala silné reakcie. Mnohí ľudia v komentároch vyjadrili vďaku hospicovým pracovníkom za starostlivosť o ich blízkych v posledných chvíľach života. „Je to česť byť súčasťou procesu umierania. Je to prirodzená súčasť života – tak ako narodenie,“ napísala ďalšia zdravotníčka.
Dôkaz, že POSMRTNÝ ŽIVOT existuje? Hannah prežila vlastnú smrť a dnes posiela svetu jasný ODKAZ! Už sa umrieť NEBOJÍM
Príbehy z hospicov tak opäť otvárajú otázky, na ktoré zatiaľ neexistujú jednoznačné odpovede, no zároveň prinášajú pohľad na smrť ako na tichý a často pokojný prechod, ktorý môže byť sprevádzaný nečakanými zážitkami.