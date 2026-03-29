Zdravotná sestra sa stala virálnou: Fanúšikom odpovedá na otázky o smrti! TOTO sa jej pýtajú najviac

NEW ENGLAND – Ľudia od nepamäti hľadajú odpovede na otázky, čo sa stane s človekom po smrti a aké sú posledné chvíle pred odchodom na večnosť. Tieto záhady sa snaží vysvetliť sestrička zo zdravotného centra pre ťažké prípady.

Zdravotná sestra z Nového Anglicka (USA) sa takmer každý deň v práci stretáva s odchodom pacienta na onen svet. Pracuje v hospici, v zdravotnom zariadení pre dlhodobo chorých, ktorým už nedokáže pomôcť žiadna nasadená liečba. Sestrička si založila na sociálnej platforme Reddit účet "Hospice Nurse AMA", kde sa snaží odpovedať všetkým na otázky o smrti. 

"Som otvorená novým veciam a rada odpoviem na všetky vaše otázky," napísala bez toho, aby si uvedomila, koľko pozornosti tým pritiahne.

Používateľov už podľa očakávania najviac zaujímalo, či niekedy zažila niečo paranormálne alebo nadprirodzené. Opísala teda jav, ktorý podľa nej nastáva, keď niekto umrie. 

"Najbláznivejšie veci, ktoré som počula od svojich umierajúcich pacientov, boli, že vidia svojich rodičov, domáce zvieratá, ktoré zomreli už dávno, a ďalších blízkych, ktorí opustili tento svet pred mnohými rokmi," prezradila nemenovaná zdravotná sestra s tým, že vízie najbližších Ľudí prinášajú pacientom pokoj a uvoľnenie. Často vraj naťahujú ruky a chcú sa niečoho, resp. niekoho chytiť, ale v izbe nikto iný nie je. 

Bola svedkom aj ďalšieho prípadu, kedy sa pacientka pred smrťou snažila zdvihnúť na ruky mačku, ale v izbe samozrejme žiadne zviera nebolo. Až neskôr sa dozvedela od jej vnučky, že rodina mala skutočne pred rokmi presne takú mačku, akú opísala.

V odbornej lekárskej terminológii sa takéto stavy klasifikujú ako halucinácia spôsobená zlyhaním orgánov, prípadne veľmi silnými liekmi, ktoré spôsobujú mierne pomätenie. Zdravotná sestra v hospici ale zostáva otvorená novým myšlienkam.

"V konečnom dôsledku je to len na vás, čomu veríte. Prepoja sa nejakým spôsobom dva svety? Nepovažujem to za úplný nezmysel, aj keď na to neexistujú žiadne dôkazy. Na istom si budem až vtedy, keď zomriem," dodala a hovorí, že stav, ktorý nastane, keď opustíme svoje telo, je mimo Ľudského chápania. 

Na záver ešte dodala, že po toľkých rokoch a skúsenostiach jej nabehnú zimomriavky vždy, keď niektorý z jej pacientov zomrie. Opisuje to ako posun neviditeľnej energie v priestore. Diskusia na Reddite sa rýchlo zmenila na vyjadrenia úcty a vďaky voči hospicovým sestrám a opatrovateľkám, ktorých mnohí nazývajú "anjelmi kráčajúcimi po Zemi". 

