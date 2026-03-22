Robíte TO pred spaním? Podľa odborníka je to ten NAJHORŠÍ čas, vaše telo chce vtedy niečo úplne iné!

LONDÝN - Väčšina párov si dopraje intímne chvíle tesne pred spaním, no podľa odborníka to nie je pre telo najvhodnejší čas. Psychológ upozorňuje, že hormonálne nastavenie organizmu v neskorých večerných hodinách sexu príliš nepraje.
Psychológ a odborník na spánok Michael Breus, známy aj ako „Sleep Doctor“, upozorňuje na zaujímavý fakt: hoci väčšina ľudí má sex medzi 22:30 a 23:30, z biologického hľadiska ide o najmenej vhodné obdobie. Podľa jeho slov totiž hormonálny profil tela v tomto čase nehrá v prospech kvalitného sexu, informuje Daily Star. „Ak chcete, aby bol sex úspešný, potrebujete mať vyššie hladiny estrogénu, testosterónu, progesterónu, adrenalínu a kortizolu, zatiaľ čo melatonín by mal byť nízky,“ vysvetlil.
Práve večer je však situácia opačná – hladina melatonínu, hormónu spánku, stúpa a ostatné dôležité hormóny klesajú. Výsledkom môže byť nižšia energia aj slabšie prežívanie intimity. Ako ideálny čas preto odborník označuje skoré ranné hodiny. Vtedy sú hormóny prirodzene na vrchole a telo je pripravené na aktivitu. „Ak máte partnera, ktorý je biologicky muž, je tu aj ďalší signál od prírody – ranná erekcia,“ dodal s nadsádzkou.
Výskumy zároveň naznačujú, že páry, ktoré majú sex ráno, pociťujú silnejšie prepojenie aj lepší výkon. Napriek tomu väčšina ľudí zostáva verná večernému času – štúdia z roku 2005 ukázala, že najviac sexuálnych aktivít prebieha medzi 23:00 a 1:00. Dôvodom sú najmä praktické faktory ako pracovný režim, domáce povinnosti či dostupnosť partnera. Niektorí účastníci výskumu priznali, že sa intímnostiam venujú jednoducho preto, že už sú v posteli.
Kedy je najvhodnejší čas?
Zaujímavé je, že menší „vrchol“ sexuálnej aktivity vedci zaznamenali aj ráno po zobudení, čo podporuje tvrdenia odborníkov o prirodzene vhodnejšom čase. Psychológ zároveň pridal aj tip pre tých, ktorí sa v noci budia. Ak vás medzi jednou a treťou ráno zobudí nutkanie ísť na toaletu, skúste najskôr zmeniť polohu. Podľa neho až 70 percent ľudí spí na boku, čím vytvára tlak na močový mechúr.
„Stačí sa otočiť na chrbát, počkať približne 25 sekúnd a zistiť, či potreba pretrváva,“ radí. Ak áno, na toaletu ísť treba, no ideálne bez zapínania silného svetla, ktoré by mohlo narušiť tvorbu melatonínu a zmiasť biologické hodiny. Záver odborníkov je jasný: hoci večerný sex je pre mnohých prirodzený, telo má na intimitu pripravený úplne iný – a prekvapivo efektívnejší – čas.