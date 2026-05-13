Rakúsko v pohotovosti: Americké špionážne lietadlá narušili jeho vzdušný priestor! Vyslalo stíhačky

Rakúsko uviedlo svoje letectvo do pohotovosti po tom, čo radar zaznamenal americké vojenské lietadlá vo vzdušnom priestore krajiny bez potrebných povolení. Rakúska armáda preto dva dni po sebe vyslala do akcie stíhačky Eurofighter.
O incidente informoval hovorca rakúskej armády Michael Bauer na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov išlo o dve lietadlá PC-12 patriace americkému letectvu.
Rakúsko zasahovalo dva dni po sebe
Prvý incident sa odohral v nedeľu, keď dvojica lietadiel vstúpila do rakúskeho vzdušného priestoru bez potrebného povolenia na prelet.
Rakúske Eurofightery ich následne zachytili nad pohorím Totes Gebirge v Hornom Rakúsku. Informoval o tom portál 20 Minutes.
Po zásahu rakúskych stíhačiek sa americké stroje otočili a vrátili sa späť do Mníchova v Nemecku.
Podobná situácia sa zopakovala aj v pondelok napoludnie. Rakúska armáda opäť vyslala dvojicu stíhačiek, aby identifikovala ďalšie dve lietadlá vo vzdušnom priestore krajiny.
Nie je jasné, či mali povolenie
Podľa hovorcu armády zatiaľ nie je definitívne potvrdené, či americké lietadlá počas pondelkového incidentu už disponovali potrebnými povoleniami.
„Otázka povolení a prípadné dôsledky narušenia vzdušného priestoru sa budú riešiť diplomatickou cestou,“ uviedol Bauer.
Americké lietadlá slúžia na prieskum
Lietadlá PC-12 vyrába švajčiarska spoločnosť Pilatus Aircraft so sídlom v meste Stans.
Americké letectvo ich využíva najmä na prieskumné a sledovacie misie. Stroje nasadzuje aj jednotka špeciálnych operácií AFSOC patriaca pod United States Air Force.
V niektorých prípadoch slúžia lietadlá aj ako mobilné komunikačné centrá alebo transportné stroje.