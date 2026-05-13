Legendárne babičky hviezdami v Cannes: Jane Fonda a Joan Collins kráľovnami aj napriek svojmu veku!

CANNES - Francúzska riviéra opäť ožila luxusom, diamantmi a ikonami svetového filmu. Otvárací ceremoniál 79. ročníka Cannes Film Festival 2026 priniesol množstvo hviezdnych momentov, no dve ženy si ukradli večer pre seba – Jane Fonda a Joan Collins. Obe legendy dokázali, že charizma, elegancia a sila osobnosti nemajú vek.
Jane Fonda prišla na červený koberec v oslnivej čiernej róbe od Gucciho, kompletne pokrytej trblietavými flitrami, ktoré sa pod svetlami Palais des Festivals ligotali ako nočná obloha nad Azúrovým pobrežím. Dlhé rukávy, čistá silueta a výrazné šperky Pomellato pôsobili mimoriadne noblesne. Kritici módnych magazínov sa zhodli, že išlo o jeden z najvýraznejších lookov večera.
Len pár dní po smrti svojho bývalého manžela Teda Turnera pôsobila 88-ročná herečka neuveriteľne dôstojne, pokojne a sebavedomo. Na červenom koberci rozdávala úsmevy, ochotne pózovala fotografom a vyžarovala energiu, ktorú jej môžu závidieť aj o generácie mladšie hviezdy. Fonda však nebola v Cannes iba ako módna ikona. Spolu s čínskou herečkou Gong Li mala jednu z najdôležitejších úloh večera – oficiálne otvorila celý festival. Vo svojom prejave zdôraznila silu filmu ako „aktu odporu“ a oslavy tvorivej slobody, čím si vyslúžila dlhý potlesk publika.
Veľký rozruch spôsobila aj Joan Collins. Britská diva dorazila v dramatických orchideovo-fialových šatách, ktoré dokonale podčiarkli jej status nesmrteľnej hollywoodskej glamour ikony. Jej elegantný styling, dokonale upravené vlasy a typický aristokratický výraz okamžite pritiahli pozornosť fotografov aj sociálnych sietí. 92-ročná hviezda seriálu Dynasty pôsobila sebavedomo, teatrálne a absolútne vo svojej koži. Fanúšikovia na internete písali, že Collins „vyzerá ako posledná skutočná filmová diva starej školy“. Na červenom koberci sa pohybovala s noblesou, akoby Cannes patrilo práve jej.
Atmosféra večera bola tento rok o niečo striedmejšia než po minulé roky, no práve prítomnosť legiend ako Jane Fonda a Joan Collins dodala otvoreniu festivalu pocit výnimočnosti a starej hollywoodskej veľkoleposti. Cannes tak hneď prvý večer ukázalo, že skutočné hviezdy nepotrebujú škandály ani extravaganciu. Stačí charizma, história a prítomnosť, ktorá zaplní celý červený koberec. Ďalšie hviezdy otváracieho ceremoniálu jedného najznámejších filmových festivalov sveta, nájdete v našej galérii.
