Mesto aj ochranári varujú: V obľúbenej lokalite sa pohybuje minimálne ŠESŤ medveďov!

BANSKÁ BYSTRICA - Na Urpíne v Banskej Bystrici sa pohybuje minimálne šesť medveďov. Upozorňujú na to samospráva a Štátna ochrana prírody SR. Návštevníkom odporúčajú byť mimoriadne obozretní a ideálne sa vyhýbať danej lokalite v neskorých večerných a skorých ranných hodinách.
"Štátna ochrana prírody SR upozorňuje na zvýšenú opatrnosť v lokalite Urpín. V tejto oblasti sa na základe monitoringu Zásahového tímu STRED vyskytuje minimálne šesť jedincov medveďa hnedého," informuje mesto na sociálnej sieti.
Keďže Urpín je obľúbenou rekreačno-športovou lokalitou, vyzýva všetkých návštevníkov, aby boli pri pohybe v teréne mimoriadne obozretní. "Zároveň odporúčame vyhýbať sa pohybu v tejto oblasti, najmä v čase od 20:00 do 8:00 hod., kedy je aktivita zveri najvyššia," dodáva.
Ako sa správať pri strete s medveďom?
ŠOP uvádza, že zvýšená opatrnosť je aktuálne namieste aj v ďalších oblastiach Slovenska vzhľadom na obdobie zvýšenej aktivity medveďa hnedého súvisiacej s prebiehajúcou rujou.
"Pri strete s medveďom zachovajte pokoj, nerobte prudké pohyby, pomaly sa vzďaľujte a neotáčajte sa mu chrbtom. Ak zviera ustupuje, nedráždite ho a vyčkajte. V prípade ohrozenia kontaktujte tiesňovú linku na telefónnom čísle 112," odporúča mesto, ktoré radí kontaktovať aj Zásahový tím.