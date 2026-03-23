Kúpila bundu z druhej ruky a našla v nej stroj času: TOTO sa ukrývalo vo vreckách celých 20 rokov!

LONDÝN - To, čo malo byť obyčajným vintage kúskom, sa premenilo na nečakanú cestu do minulosti. Vo vreckách bundy sa ukrývali predmety z roku 2004, ktoré dnes pôsobia ako malá časová kapsula.
Nakupovanie v second handoch dokáže priniesť nečakané prekvapenia. Svoje o tom vie aj Lucy Pollardová, ktorá pravidelne vyhľadáva zaujímavé kúsky oblečenia a následne ich predáva cez aplikáciu Vinted. Ako upozornil portál The Mirror, tentoraz však objavila niečo, čo ju doslova rozosmialo. Vo vreckách koženej bundy, ktorú chcela predať, našla množstvo predmetov starých viac než dve desaťročia. Svoje objavy následne zdieľala na TikTok, kde vyvolali veľký ohlas.
„Práve som našla šialené veci vo vreckách bundy, ktorú som dala na Vinted. Musela som sa o to podeliť,“ uviedla vo videu. Podľa nájdených predmetov usúdila, že bunda pochádza z obdobia konca roka 2004 až začiatku roka 2005. Medzi najzaujímavejšie nálezy patril registračný formulár z Blockbuster Video z novembra 2004. Kedysi populárna sieť videopožičovní bola symbolom 90. rokov a začiatku nového milénia, no s nástupom streamovacích služieb postupne zanikla.
Žuvačky, zápalky či autobusový lístok
Lucy našla aj účtenky z obchodov ako Boots či Asda. Jedna z nich prezrádzala, že stelivo pre mačky stálo v roku 2004 len 1,25 libry. Nechýbala ani účtenka zo zaniknutého reťazca Netto, ktorý ukončil svoju činnosť v Británii v roku 2016. Vo vreckách sa nachádzali aj drobnosti ako žuvačky, zápalky, autobusový lístok za 70 pencí či dokonca bankový výpis z HSBC. Objavila aj leták na dovolenku určenú pre „významné páry“ či starý newsletter k sviatku Eid.
Celý nález zakončila s humorom – medzi vecami sa totiž nachádzala aj použitá vreckovka. Reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Mnohí ľudia označili objav za fascinujúci pohľad do bežného života spred 20 rokov. Iní si nostalgicky zaspomínali na časy videopožičovní či nižších cien. „Je neuveriteľné, že niečo, čo sa zdá ako včera, dnes považujeme za retro,“ napísal jeden z používateľov. Zdanlivo obyčajná bunda tak ponúkla jedinečný pohľad do minulosti a pripomenula, ako rýchlo sa svet mení.