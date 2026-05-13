AKTUÁLNE Hromadná nehoda na východe: Cesta je uzavretá, hlásia viacero zranených

Pri Sečovciach došlo k hromadnej nehode. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
SEČOVCE - Hasiči aktuálne zasahujú pri hromadnej dopravnej nehode medzi Novým Ruskovom a Sečovcami v okrese Trebišov. Na mieste je viacero zranených, cesta je uzavretá. Uviedol to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Spresnil, že došlo k zrážke troch osobných áut a jednej dodávky. „Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia sedem ľudí, z toho štyria dospelí a tri deti,“ uviedol. Prezídium HaZZ prostredníctvom sociálnej siete prosí vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov záchranných zložiek.