Nostradamus to videl už pred stáročiami: Mrazivé proroctvo o TOMTO štáte! Hrozí vojna, ktorú NIKTO nezastaví?

PARÍŽ - Teórie o proroctvách slávneho astrológa opäť ožívajú. Podľa jedného youtubera staré texty naznačujú nielen vojnu v Iráne, ale aj možnú eskaláciu do globálneho konfliktu.
Mystický veštec Nostradamus mal podľa niektorých interpretácií predpovedať súčasný konflikt v Iráne. Tvrdí to youtuber Donovan Dread, ktorý analyzoval jeho známe dielo Les Prophéties. Kniha obsahuje stovky záhadných štvorverší, ktoré si ľudia už stáročia vysvetľujú rôznymi spôsobmi. Zatiaľ čo priaznivci tvrdia, že Nostradamus predpovedal významné historické udalosti, kritici upozorňujú, že texty sú natoľko nejasné, že sa dajú prispôsobiť prakticky čomukoľvek.
Dread však tvrdí, že niektoré pasáže jasne odkazujú na Irán a aktuálne vojenské napätie, píše The Mirror. Jedno z proroctiev spomína staroveké oblasti ako Hyrcania či Carmania, ktoré sa nachádzali na území dnešného Iránu. Podľa youtubera ide o „jasné geografické odkazy“, ktoré by bežný čitateľ nemusel rozpoznať. Práve Carmania má podľa neho odkazovať na pobrežie dnešného Iránu a strategicky dôležitý Hormuzský prieliv, cez ktorý denne prechádza veľká časť svetových dodávok ropy.
Zajatie perzského vládcu
Ďalšie verše hovoria o zajatí perzského vládcu. Hoci dátum uvedený v texte nesedí s modernou históriou, niektorí vykladači veria, že Nostradamus používal symbolické alebo zakódované časové údaje. Tieto slová si niektorí spájajú so smrťou iránskeho vodcu Alí Chameneí. Znepokojenie vyvolávajú aj opisy „ohnivých faklí na nočnej oblohe“, ktoré podľa Dreada pripomínajú moderné rakety. Tie zohrávajú kľúčovú úlohu aj v aktuálnych vojenských operáciách na Blízkom východe.
Najväčšie obavy však vyvoláva časť proroctva, ktorá naznačuje, že Perzia by mohla „napadnúť Macedóniu“. Tento výraz si niektorí vykladajú ako odkaz na juhovýchodnú Európu či Balkán, čo by mohlo znamenať rozšírenie konfliktu aj mimo Blízkeho východu. Podľa Dreada Nostradamus opisuje aj širší scenár – vojnu, ktorá sa postupne vymkne kontrole a zasiahne viacero svetových veľmocí. Spomína námorné bitky, kolaps ekonomiky aj narušenie obchodných trás.
Je to nejednoznačné
Zároveň však priznáva, že interpretácia Nostradamových textov je postavená na nejednoznačnosti. „Náhoda je pohodlné vysvetlenie. Umožňuje nám pokojne spať,“ uviedol. Či ide o skutočné proroctvo alebo len voľnú interpretáciu starých textov, zostáva otázne. Isté však je, že podobné teórie opäť rozprúdili diskusiu o tom, čo nás môže v najbližších rokoch čakať.