Ficovo faux pas v Kremli: Odborník to vidí jasne, ruská televízia sa podkladaniu slovenského premiéra posmieva!

MOSKVA - Nedávna návšteva slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Kremli sa nezaobišla bez jedného virálneho trapasu, kde došlo k trhlinám scenára a zjavne aj protokolu, keď sa premiér v jeden moment ocitol osamotený za nesprávnym okrajom stola, kam ho po príchode do miestnosti nasmeroval sám Vladimir Putin. Fico odmietal stáť sám "v kúte" a okamžite pribehol na opačnú stranu stola k Putinovmu kabinetu, aby sa s nimi pozdravil. Pohľady ruského prezidenta a ďalších predstaviteľov z Kremľa hovoria za všetko.
VIDEO Pozrite sa na virálny záber z Kremľa, kde sa Fico ocitol na opačnej strane stola:
To však nie je všetko. Podľa portálu Aktuálně.cz sa tomu, ako sa Fico v Kremli správa, vysmievajú dokonca v ruskej televízii. "Dvorný novinár" Kremľa Pavel Zarubin vo svojej relácii detailne ukázal zákulisie Ficovho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a nešetril ironickými poznámkami.
Fico sa do Moskvy vybral pri príležitosti Dňa víťazstva, čo vyvolalo kritiku viacerých európskych lídrov vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza. Ruská televízia však jeho návštevu využila najmä na pobavenie divákov.
Jedným z momentov, ktoré Zarubin vo svojej reportáži zdôraznil, bola menovka slovenského veľvyslanca v Moskve Petra Priputena. "Mnohí ju čítali ako ‚Priputin‘," poznamenal sarkasticky novinár. Kamera následne zachytila čakanie delegácií na príchod Putina s Ficom. Podľa Zarubina boli obaja lídri natoľko zaujatí rozhovorom medzi štyrmi očami, že ostatní museli čakať pred rokovacou sálou.
Fico obkráčal celý stôl, aby sa pozdravil s opačnou stranou
Pobavenie vyvolal aj moment, keď sa Fico po príchode k rokovaciemu stolu otočil a osobne pozdravil každého člena ruskej delegácie. Zábery ukazovali premiéra, ako obchádza dlhý stôl, zatiaľ čo Putin sa najskôr usmieval a mával. Neskôr sa však Putin pozera sklamane na druhú stranu stola a čaká.
Fico následne zablahoželal Putinovi, Sergejovi Lavrovovi aj ďalším predstaviteľom k Dňu víťazstva. Tento rok sa vojenská prehliadka na Červenom námestí konala v skromnejšom duchu bez ťažkej techniky, iba za účasti vojakov vrátane severokórejských jednotiek a účastníkov takzvanej „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Rusko označuje vojnu na Ukrajine. Fico na prehliadke priamo nebol.
Rusista Karel Svoboda pre spomínaný český portál tvrdí, že podobné zosmiešňovanie je pre Kremeľ typické. "Rusko rešpektuje silných súperov a tých, ktorí mu lezú do zadku, zosmiešňuje. Putin to robí rád," uviedol. Podľa neho je cieľom podobného správania ukázať nadradenosť Ruska nad partnermi.