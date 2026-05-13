Hyenizmus, ktorý nemá obdobu: Z baziliky v Jablonnom ukradli lebku svätice, arcibiskup hovorí o kliatbe!

JABLONNÉ – Českou verejnosťou a veriacimi otriasol prípad brutálnej krádeže, aká nemá v novodobých dejinách obdoby. Neznámy páchateľ v utorok podvečer vnikol do baziliky v Jablonnom v Podještědí a priamo z oltára odcudzil lebku svätej Zdislavy. Historická a duchovná hodnota tejto relikvie je podľa odborníkov nevyčísliteľná.
K lúpeži došlo v utorok medzi 18:00 a 18:15 hodinou, prakticky za bieleho dňa. Páchateľ postupoval chladnokrvne – v priestoroch baziliky sv. Vavrinca a sv. Zdislavy rozbil sklenenú skrinku, v ktorej bola lebka uložená, a s relikviou v ruke z miesta činu utiekol. Hoci incident zachytila bezpečnostná kamera, záznam je podľa polície veľmi nekvalitný.
„Nemôžem uveriť, že niekto z kostola ukradne relikviu, ktorej hodnota je predovšetkým historická a pre veriacich duchovná,“ uviedol pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Lebka svätej Zdislavy bola po stáročia predmetom úcty tisícov pútnikov, ktorí do Jablonného prichádzali najmä pred jej blížiacim sa sviatkom (30. mája).
Páchateľovi hrozí temný osud
„Krádež v posvätnom priestore a obzvlášť krádež ostatkov svätých je naozaj vážna vec. Mohlo by sa stať, že zlodeja stihne nejaká kliatba alebo nešťastie. To nie je vyhrážka, to je realita, stáva sa to,“ vyhlásil Přibyl pre Novinky s tým, že verí v silu svätých, ktorí podľa neho stále pôsobia.
Českí kriminalisti okamžite spustili intenzívne pátranie. Podľa popisu mal mať páchateľ na sebe tmavé oblečenie a výrazné biele alebo svetlé topánky. Polícia žiada verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k nájdeniu relikvie skôr, než sa stane predmetom nelegálneho obchodu so starožitnosťami.
Svätá Zdislava z Lemberka (žila v 13. storočí) je uctievaná ako patrónka rodín, chorých a chudobných. Preslávila sa milosrdenstvom a liečiteľským umom. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1907 a v roku 1995 ju pápež Ján Pavol II. svätorečil. Jej ostatky odpočívajú v krypte pod bazilikou, no samotná lebka bola vystavená priamo v jednej z kaplniek, aby k nej mali veriaci bližšie.