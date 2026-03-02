Keď sa spálňa zmení na kuchyňu: Nový TREND v hrách pod perinou láka tisíce ľudí, má to však HÁČIK!

USA - Sexuálny trend známy ako „sitofília“, teda zapájanie jedla do intímnych hier, sa podľa prieskumov teší obrovskému záujmu. Odborníci však poukazujú nielen na dôvody jeho príťažlivosti, ale aj na možné zdravotné riziká.
V posledných mesiacoch sme veľa počuli o trende „warm sex“ a nedávno sa zas objavili varovania pred „Omorashi“. V súčasnosti odborníci na sex a vzťahy hovoria o „sitofílii“. Ide o fetišizmus, kedy ľudí vzrušujú erotické situácie s jedlom. Známy je aj ako „food play“ alebo „sploshing“. Má teda mnoho variácií, no najbežnejšia verzia spočíva v tom, že sa partneri natierajú tekutinami, ktoré nie sú telesného pôvodu, často rôznymi omáčkami.
Cmúľanie limetky pred orálnym sexom
Santa Fe Reporter sa na tento trend opýtal psychológa a blogera Marka Griffithsa. Uviedol, že sa prejavuje činnosťami ako „hádzanie pomarančov na zadok ako formy sexuálneho poníženia alebo trestu“, ďalej prípravou jedla z telesných tekutín alebo cmúľanie limetky pred orálnym sexom. Jeden používateľ Redditu, ktorý tvrdil, že holduje tomuto fetišu, podrobne opísal, čo ho vzrušuje. Napísal: „Je ťažké to vysvetliť, ale vzrušuje ma jedlo a sex zároveň. Ešte viac ma vzrušuje, keď vidím muža, ktorý sa mi páči, ako je, najmä ak jedlo trochu požuje a vypľuje mi ho do úst.“
Doplnil, že sa mu je blízke aj „bláznenie sa, keď si navzájom olizujeme telá sirupom alebo čímkoľvek chutným a používanie jedla, s ktorým sa dá ľahko manipulovať, ako sendvič, burger, hranolky, burrito, šišky či koláč“. Spoločnosť Ocado, ktorá poskytuje licencie na jedlo, sa ľudí spýtala, aké potraviny používajú pri sexe najčastejšie. Prvú desiatku tvorili:
- Šľahačka (49 percent)
- Čokoláda (36 percent)
- Kocky ľadu (34 percent)
- Jahody (28 percent)
- Banány, uhorky a cukety (27 percent)
- Zmrzlina (21 percent)
- Javorový sirup (16 percent)
- Kokosový olej (15 percent)
- Med (15 percent)
- Ovocie obalené v čokoláde (12 percent)
Prečo to láka ľudí?
Sexuálna terapeutka Courtney Boyerová pre Metro uviedla: „Jedlo a erotika sú prepojené už tisíce rokov. Staroveké kultúry vrátane Grékov a Rimanov spájali hodovanie, potešenie a sexualitu v rituálnom aj spoločenskom živote. Ak k tomu pridáte prvok tabu (jedlo ‚neurčené‘ na sex), neporiadok a zmyslové preťaženie, môže to zvýšiť pocit zraniteľnosti a vnímania vlastného tela.“
A čo zdravotné riziká?
Odborníčka na sexuálne zdravie Karin O’Sullivanová upozornila na niektoré opatrenia, ktoré treba zvážiť pri používaní jedla do intímneho života. „Čokoľvek, čo sa dostane do vagíny, sa musí dať vybrať vcelku,“ povedala pre Metro. „Ak v nej zostane jedlo, je potrebné okamžite vyhľadať pohotovosť alebo kliniku sexuálneho zdravia, aby ho odstránili. Nie je správne vkladať do vagíny akékoľvek jedlo, najmä sladkosti. Vagína má prirodzenú zdravú rovnováhu, ktorú môže zavedenie cudzích predmetov narušiť.“