Let's Dance finále: Kristián Baran skončil tretí, no pravdu o šou odhalil až teraz

BRATISLAVA - Bojovali do posledného dychu! Finále Let's Dance prinieslo emócie, na ktoré sa len tak nezabudne. Hoci sa kráľmi parketu stali Zuzka Porubjaková a Matyáš Adamec, obrovskú pozornosť pútal aj Kristián Baran so svojou partnerkou Eliškou. Hoci si mnohí mysleli, že bronzová priečka ho po famóznych výkonoch zabolí, mladý herec všetkých šokoval svojou reakciou.
Kristián Baran patril od prvého kola k favoritom a mnohí ho videli na najvyššom stupienku. Keď však zaznel verdikt, že končí na krásnom treťom mieste, na jeho tvári by ste horkosť hľadali márne. „Vôbec to nie je sklamanie. My sme do toho od začiatku nešli v zmysle, koľkí skončíme... To nie je súťaž, ale šou,“ prezradil skromne Kristián.
Pre neho a jeho partnerku Elišku bola cesta šou najmä o umení a odovzdávaní pocitov divákom, nie o zbieraní trofejí. „Sme vďační, že sme mohli byť vo finále, aby sme mohli vytvoriť čo najviac atmosfér, myšlienok a emócií. To je za mňa super. Všetci, ktorí tu boli, sú do istej miery víťazi,“ dodal s úctou k svojim kolegom. Z víťazstva hereckej kolegyne Zuzky Porubjakovej sa však nesmierne teší a tvrdí, že všetko je tak ako má byť.
Hoci je Kristián umelec telom aj dušou, Let's Dance mu nečakane otvorilo obzory aj v oblastiach, ktoré s tancom priamo nesúvisia. Okrem technických krokov ho totiž fascinoval celý kolos, ktorý za šou stojí. „Naučil som sa veľa o tanci, ale aj o technickostiach v rámci tvorenia šou. Mal som možnosť nazrieť do zákulisia, ako sa to celé tvorí. Aj toto mi otvorilo oči, lebo je to tiež tvorba,“ priznal herec, ktorý si po štyroch mesiacoch driny odnáša nielen tanečné skúsenosti, ale aj hlbší rešpekt k televíznemu remeslu.
Štyri mesiace v tanečných topánkach si však vyžiadali svoju daň a Kristiánovo telo hlási únavu. Tanečný parket nie je len o nablýskaných flitroch, ale aj o bolesti, ktorú divák pred obrazovkou nevidí. Vo videu sa dozviete, čo herca po náročnom maratóne bolí najviac a čo ho po vyzutí tanečných topánok čaká...
