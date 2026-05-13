V kauze financovania kampane Líbyou žiadajú pre Sarkozyho sedem rokov väzenia

PARÍŽ - Prokuratúra v odvolacom procese v kauze údajného financovania prezidentskej kampane z roku 2007 Líbyou navrhuje pre bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho sedemročný trest väzenia, pokutu 300.000 eur a päťročný zákaz uchádzať sa o volené funkcie. Informovala o tom agentúra AFP.
Trest navrhnutý prokuratúrou
Prokuratúra tak žiada pre Sarkozyho rovnaký trest ako pred súdom prvého stupňa. Sarkozy bol následne odsúdený na päť rokov väzenia, pokutu 100.000 eur a päťročný zákaz kandidovať do verejných funkcií. Proti tomuto rozsudku sa Sarkozy odvolal.
Sarkozy, ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007-12, akékoľvek pochybenie odmieta. Vlani sa však stal prvým bývalým prezidentom modernej Francúzskej republiky, ktorý bol - v tejto kauze - odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody a dostal do väzenia. Z väzenia ho po 20 dňoch prepustili. Na slobode, ale pod súdnym dohľadom bude až do rozhodnutia odvolacieho súdu.
Koniec procesu sa blíži
Rozsudok v tejto kauze by mal súd vyniesť 30. novembra. Súdny proces, ktorý trvá už dva mesiace, sa má skončiť o dva týždne - po záverečných rečiach obhajcov desiatich obžalovaných vrátane právnikov Nicolasa Sarkozyho.
V odvolacom konaní sa znovu skúmajú všetky dôkazy a svedectvá týkajúce sa Sarkozyho a deviatich spoluobžalovaných – vrátane troch bývalých ministrov. Sudcovia v septembri 2025 konštatovali, že Sarkozy a jeho spolupracovníci vytvorili v rokoch 2005-07 zločinecké združenie s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky z Líbye na podporu Sarkozyho prezidentskej kandidatúry.
Sarkozy obvinenia odmieta a naznačuje, že sú politicky motivované. Od odchodu z funkcie Sarkozy čelil pred súdmi viacerým kauzám, ale napriek tomu zostáva naďalej vplyvnou postavou konzervatívnej politiky.