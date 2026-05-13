Uhryzlo vás zviera? Odborníci varujú: Pri TOMTO ochorení rozhodujú minúty, nie hodiny!

BRATISLAVA - Uhryznutie zvieraťom netreba podceniť. Besnota je smrteľné ochorenie, preto je pri každom pohryzení dôležité konať rýchlo a správne. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR o tom informovala na sociálnej sieti.
Po uhryznutí treba ranu okamžite dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať. Treba vyhľadať lekárske ošetrenie a kontaktovať majiteľa zvieraťa s požiadavkou na jeho klinické vyšetrenie u súkromného veterinárneho lekára. „Toto potvrdenie je potrebné pre vášho ošetrujúceho lekára,“ uviedla veterinárna správa.
Trojfázové vyšetrenie zvieraťa
Vysvetlila, že súkromní zverolekári posúdia zdravotný stav zvieraťa na prvý, piaty a 14. deň, nariadia pozorovanie alebo ďalšie opatrenia a v prípade potreby vzorku zašlú do Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene, kde sa vykonáva diagnostika besnoty.
Potrebné je takisto zistiť informácie o zvierati, či je známy jeho majiteľ alebo majiteľa nemá a či má platné očkovanie proti besnote. „Majiteľ (psa, mačky aj fretky) musí poskytnúť informácie o vakcinácii,“ podotkla ŠVPS. V prípade problémov sa nespolupráca rieši s mestskou či obecnou políciou, dodala.
Ak ide o zviera, kde sa majiteľ nedá identifikovať, je potrebné, aby na to poranený upozornil ošetrujúceho lekára a podstúpil vakcináciu. „Pri besnote rozhoduje čas - včasný zásah môže zachrániť život. Besnota nie je choroba z príbehov starých mám,“ dodali odborníci.