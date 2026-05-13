V Trenčíne bolo horúco: Herci sa vyzliekli DONAHA a ženy šaleli! Diváci kričali od nadšenia

TRENČÍN - Trenčín zažil večer, na ktorý budú diváci ešte dlho spomínať! Svetoznámy broadwayský muzikál DONAHA! v réžii Jána Ďurovčíka počas dvoch sobotných predstavení doslova prevalcoval trenčiansky Dom armády. Sála praskala vo švíkoch, vzduchom lietali výbuchy smiechu a po finále prišlo niečo, čo sa len tak nevidí – diváci vyskočili na nohy a hercov odmenili niekoľkominútovým standing ovation!
Publikum sa bavilo od prvých minút a potlesk zaznieval prakticky po každom jednom čísle. Najväčší ošiaľ však nastal vo chvíli, keď herci začali zhadzovať oblečenie! Dámy v hľadisku kričali od nadšenia a energia v sále pripomínala skôr koncert rockových hviezd než divadelné predstavenie.
Muzikál DONAHA! je príbehom o priateľstve, sile, nádeji a o tom, čo všetko dokážu muži urobiť pre lásku, rodinu či vlastné deti. A niektorí sú ochotní spraviť aj to, čo by si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť – vyzliecť sa pred vypredanou sálou!
„To je tak slávny muzikál, že každý v brandži vie, o čo ide. Oslovíte herca, poviete mu, že idete robiť DONAHA! – a on vie, čo ho čaká. My sme dali dokopy partiu chlapov, ktorí u mňa začínali a už vyrástli. Sú to zrelí muži. Takže to bol ten čas, aby išli… donaha!“ prezradil pre Topky.sk režisér Ján Ďurovčík.
Na javisku zažiarili Ján Slezák, Patrik Vyskočil, Martin Hudec, Erik Žibek, Vratko Sirági, Zuzana Vačková či Lenka Rakar a ďalší.
DONAHA TOUR ’26 teraz pokračuje ďalej po Slovensku. Najbližšie rozohreje divákov v Bojniciach, Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote. V júni dorazí aj do Námestova, Žiliny, Martina a Popradskej arény. Jedno je však už teraz jasné – kto DONAHA! ešte nevidel, ten prichádza o najdivokejšiu šou tejto sezóny!