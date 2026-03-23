Najväčší trapas na letisku! Otec prepašoval synovi do batoha TÚTO 30-centimetrovú vec, smial sa aj personál

NEW ORLEANS - Otec s bizarným zmyslom pre humor pripravil svojmu synovi poriadne horúce chvíle počas bezpečnostnej kontroly na letisku. Jeho syn nemohol uveriť tomu, čo bolo v jeho batožine. A kým on sa topil v hanbe a rozpakoch, jeho kamaráti sa výborne bavili.
Ted Andressen z New Orleansu v Louisiane prepašoval do príručnej batožiny svojho syna 30-centimetrovú sexuálnu pomôcku a pribalil k nej aj lubrikant. Pod video na Facebooku napísal: „Keď vložíte 30-centimetrové dildo a lubrikant do príručnej batožiny svojho syna. Na nezaplatenie.“ V príspevku vidieť ako členka bezpečnostnej služby najskôr vytiahla vankúšik pod krk a potom plastové vrecko určené na tekutiny. Až vtedy si mladík všimol, čo je v ňom. Rýchlo sa otočil k ľuďom v rade za sebou so zdeseným výrazom na tvári a snažil sa zakryť svoje rozpaky. Skupina za kamerou sa smeje na plné hrdlo. Pridá sa k nim aj členka bezpečnostnej služby.
„Pozri sa na seba, ani nevieš, čo máš v taške,“ povedala mladíkovi. Úplne zahanbený sa nakoniec otočí ku kamere a vyhlási: „Kreténi.“ Jeden z členov skupiny potom vykročí dopredu a utešujúco ho objíme. Až potom si mladík uvedomí, ako sa sexuálna hračka ocitla v jeho taške, a zvolá: „Tak preto ste všetci chceli, aby som si išiel zapáliť cigaretu.“ Neskôr počuť ako sa ospravedlňuje: „Ospravedlňujem sa, že som vám zabral čas, madam,“ hovorí členke bezpečnostnej služby zatiaľ čo ona mu balí veci.