Zelenskyj a Pellegrini o vojne na Ukrajine: Front sa mení, drony sa približujú k hraniciam NATO

BUKUREŠŤ/BRATISLAVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky (B9) v stredu informoval o aktuálnej situácii na frontovej línii, vývoji v rámci vojenského konfliktu, nasadzovaní najmodernejších technológií na bojisku či o stratách na životoch. Po skončení samitu B9 to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
Bez riešenia vojny
Podľa prezidenta sa zdá, že vojna na Ukrajine nemá z krátkodobého hľadiska také vojenské riešenie, ktoré by definitívne vrátilo naspäť situáciu pred jej vypuknutím. Konflikt je podľa neho značne náročný. „Je viac technologický. Smrtiaca zóna je rozšírená už na viac ako možno 30 až 40 kilometrov, do ktorej sa nedá nejakým spôsobom preniknúť,“ povedal novinárom. Ukrajina teraz podľa neho čaká na prostriedky z 90-miliardovej pôžičky od EÚ, aby mohla opäť naplno rozbehnúť výrobu dronov, ktorá je momentálne nižšia vzhľadom na nedostatok financií.
Drony blízko hraníc
Ukrajina bola počas stretnutia predstaviteľov krajín B9 „výrazne napadnutá silným vzdušným útokom“, uviedol prezident. Podľa informácií, ktoré dostal od vojenského spravodajcu, boli drony v stredu zachytené v ukrajinskom vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc.
Všetci partneri z Aliancie, B9 a severských krajín sa podľa Pellegriniho zhodli, že podpora Ukrajiny musí pokračovať. „Priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenskyj momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, bolo jasne povedané, že to tak dnes nie je možné z kapacitných dôvodov aj z toho dôvodu, aká sila jednotlivých armád na oboch stranách je,“ uviedol.
Lídri podľa Pellegriniho slov očakávajú, že americký prezident Donald Trump znovu zintenzívni diplomatické rokovania. V tejto súvislosti pripomenul, že Trump bude v nadchádzajúcich dňoch rokovať v Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Rokovania s Ruskom
Pellegrini sa počas samitu Bukureštskej deviatky zhováral s ukrajinským prezidentom aj bilaterálne. „Ja som plne podporil fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, ktorý pred niekoľkými dňami sám prízvukoval to, čo si my už myslíme dlhšie na Slovensku, že treba začať rokovať s Ruskou federáciou aj zo strany Európskej únie,“ uviedol prezident SR s tým, že podľa neho netreba čakať na dohodu veľkých mocností. O tom, kto by mohol EÚ zastupovať na prípadných rokovaniach s Ruskom, sa podľa neho bude diskutovať v najbližšej dobe.
Zelenskyj Pellegrinimu povedal, že mal s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) nedávno veľmi dobrý rozhovor. „Vlastne vníma, že po dodržaní podmienok, keď sa spustila ropa cez ropovod Družba, Slovensko zase dodržalo svoju pozíciu, že nebude blokovať pôžičku pre Ukrajinu. A, jednoducho, vítal a vnímal veľmi pozitívne, že sa pri ostatnom spoločnom rozhovore dohodli na vzájomných návštevách, že sa dohodli na pokračovaní rokovaní vlád. Takže skôr to bola pozitívna reakcia na momentálne správanie sa premiéra Slovenskej republiky vo vzťahu k Ukrajine,“ dodal.