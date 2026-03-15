Zobudil sa MODRÝ od hlavy po päty: Lekári ho OKAMŽITE ratovali! Keď prišli na príčinu, nevedeli sa prestať SMIAŤ

DERBYSHIRE - Brit sa jedného dňa zobudil a zistil, že jeho pokožka má zvláštnu modrú farbu. Vystrašený kamarát ho okamžite odviezol do nemocnice, kde lekári začali pátrať po príčine. Nakoniec sa ukázalo, že za dramatickou situáciou stojí oveľa prozaickejšie vysvetlenie.
Štyridsaťdvaročný Tommy Lynch z britského grófstva Derbyshire zažil moment, na ktorý len tak nezabudne. Po dvoch nociach spánku v nových tmavomodrých posteľných obliečkach sa jedného dňa zobudil a zistil, že je od hlavy až po päty modrý. Sám neskôr žartoval, že vyzeral ako postava z filmu Avatar. Tommy sa navyše cítil veľmi unavený, čo jeho priateľa ešte viac znepokojilo. Ten pracuje ako opatrovateľ a keď ho uvidel, okamžite ho odviezol do najbližšej nemocnice. Personál ho prijal bez čakania, uložil na lôžko a pre istotu mu podal kyslík.
Stačil alkoholový tampón a všetko sa vysvetlilo
Ako píše portál The Mirror, lekári spočiatku netušili, čo sa deje. Situácia sa však vysvetlila v momente, keď jedna z lekárok pretrela Tommyho ruku alkoholovým tampónom. Ten sa okamžite zafarbil na modro. Vtedy všetkým došlo, že nejde o zdravotný problém, ale o farbu z nových posteľných obliečok, ktoré si muž pred použitím nevypral. Tommy priznal, že o takejto „povinnosti“ vôbec netušil. Obliečky dostal ako dar od priateľa, aby mu bolo teplejšie v jeho domčeku na farme. Po druhej noci v nových plachtách však prespal až 14 hodín a zobudil sa popoludní úplne modrý.
Z nemocnice odišli s úsmevnou historkou
Spočiatku si myslel, že ide o niečo vážne. Dokonca poslal fotografiu svojej mame, ktorá sa okamžite zľakla a začala sa obávať problémov s jeho krvným obehom. Ani dôkladné umývanie rúk nepomáhalo, pretože farba sa nechcela z pokožky pustiť. Keď sa napokon v nemocnici ukázalo, čo sa stalo, situácia sa zmenila na úsmevnú historku. Tommy priznal, že bol poriadne zahanbený, no lekári si podľa jeho slov aspoň na chvíľu oddýchli od vážnych prípadov.
Farbu z tela sa mu však nepodarilo odstrániť okamžite. Nasledujúci týždeň strávil viacerými kúpeľmi, kým modrý odtieň postupne zmizol. Ako dodal s humorom, prvé čo po návrate domov urobil, bolo dôkladné vypranie obliečok. „Aspoň som sa poučil,“ uzavrel Tommy. A pridal aj radu pre ostatných: nové posteľné obliečky je lepšie pred prvým použitím vždy vyprať – pokiaľ nechcete skončiť na pohotovosti.