Cez deň malebná obec, v noci domov DUCHOV: Ak v TOMTO lese začujete KRIK, už môže byť NESKORO!

KENT - Na prvý pohľad ide o pokojné a malebné anglické vidiecke sídlo. Dedinka Pluckley v grófstve Kent však skrýva temné tajomstvo – podľa miestnych legiend ju údajne obýva až 15 duchov.
Počas dňa pôsobí dedina ako typická idylická britská obec s približne tisíckou obyvateľov, malými domčekmi a krásnou prírodou. Ako píše The Mirror, keď však zapadne slnko, atmosféra sa vraj dramaticky mení a miesto získava veľmi strašidelnú povahu. Pre ľudí, ktorí sa boja duchov, tak nemusí byť ideálnou destináciou – najmä počas Halloweenu.
Les, z ktorého sa ozýva krik
Jedným z najznámejších strašidelných miest v okolí je takzvaný Screaming Woods (Les výkrikov). Podľa svedectiev sa z lesa po zotmení ozývajú zúfalé výkriky mužov aj žien. Legenda hovorí, že ide o duše ľudí, ktorí sa v lese stratili a zomreli. Niektorí návštevníci vraj videli aj ďalšie desivé zjavenia – napríklad koče ťahané koňmi bez vodiča či dokonca visiace telá. Na miestnom cintoríne zas ľudia tvrdia, že počuli nárek umierajúceho muža a plač zarmútenej matky. V dedine sa spomína viacero duchov a paranormálnych javov. Medzi najznámejšie patria tieto príbehy:
1. Duch diaľničného lupiča
Na ceste nazývanej Fright Corner údajne často vídajú prízrak lupiča z 18. storočia. Podľa legendy ho miestni strážcovia poriadku zabili počas súboja a jeho telo pribodli mečom k dubu. Nadšenci paranormálnych javov tvrdia, že duch údajne neustále prehráva posledné momenty svojho života.
2. Obesený učiteľ v lese
Na ceste Dicky Buss's Lane sa údajne zjavuje telo učiteľa, ktorý sa po prvej svetovej vojne obesil. Jeho telo mal vraj nájsť miestny mlynár až o niekoľko týždňov neskôr.
3. Výkriky z tehelne
V starej tehelni vraj dodnes počuť bolestné výkriky robotníka, ktorý tam kedysi tragicky zahynul po tom, čo ho rozdrvila stena z ílu.
4. Záhadný koč s koňmi
Obyvatelia často hovoria, že v noci počujú klopkanie konských kopýt. Niektorí dokonca tvrdia, že videli koč ťahaný koňmi na kopci Maltman’s Hill. Jedna opatrovateľka opísala, že z okien koča vyžarovalo svetlo.
5. Červená dáma na cintoríne
Na cintoríne pri kostole svätého Mikuláša sa má zjavovať duch tzv. Červenej dámy. Ide údajne o Lady Deringovú, ktorá bola pochovaná v 12. storočí v olovenej rakve s červenou ružou. Podľa legendy jej duch dodnes hľadá miesto, kde bol pochovaný jej mŕtvo narodený syn.
6. Duch cigánky na moste
Na moste Pinock Bridge vraj vídajú ducha cigánky, ktorá kedysi predávala potočnicu nazbieranú z potoka. Legenda hovorí, že zahynula pri nešťastnom požiari a jej prízrak sa vraj objavuje na mieste tragédie, často s fajkou v ústach.
7. Duchovia v miestnej krčme
Hostinec Blacksmith's Arms má byť domovom troch duchov – tudorovskej slúžky, kočiša a vojaka z obdobia anglickej občianskej vojny.
8. Duch mlynára
Mlynár Richard „Dicky“ Buss údajne straší pri opustenom veternom mlyne Pinnocks. Mlyn zavrel v roku 1930 a o deväť rokov neskôr ho zničila búrka po zásahu bleskom. Jeho duch sa vraj objavuje najmä pred príchodom búrok.
9. Biela dáma
Ďalší prízrak známy ako Biela dáma má strašiť v kostole svätého Mikuláša aj v knižnici bývalého sídla Surrenden Dering. Toto sídlo zhorelo v roku 1952.
10. Samovražedný plukovník
V lese Park Wood sa údajne zjavuje duch plukovníka, ktorý sa tam obesil. Hoci veľká časť lesa bola neskôr vyrúbaná, legenda hovorí, že jeho duch tam zostal.
Dedina s temnou reputáciou
Okrem týchto príbehov sa spomína aj žena, ktorá si mala vziať život po zjedení jedovatých bobúľ, či duch ženy v čepci, ktorý vraj straší v hostinci Derring Arms. Pluckley si preto vyslúžil povesť najstrašidelnejšej dediny v Británii. Či už ide o skutočné paranormálne javy alebo len o miestne legendy, jedno je isté – toto miesto priťahuje milovníkov záhad z celého sveta.