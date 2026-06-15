Minister Ráž sa ešte pri kandidatúre na primátora Bratislavy nerozhodol, čas chce do konca júna

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa ešte v prípade svojej možnej kandidatúry na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodol. V tejto súvislosti žiada čas do konca júna.
„Zatiaľ v tejto veci nepadlo žiadne rozhodnutie. Dajte mi, prosím, čas do konca júna a budem informovať a zodpoviem aj všetky otázky,“ skonštatoval Ráž. Šéf rezortu dopravy sa k možnej kandidatúre nechcel bližšie vyjadriť ani na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorá sa týkala inej, dopravnej témy. Novinárom odkázal, aby mu v tejto súvislosti dali ešte pár dní, a to do konca júna. Následne oznámi, či sa rozhodol zabojovať o kreslo primátora Bratislavy alebo nie, rovnako tak prezradí aj dôvody svojho rozhodnutia, nech už bude akékoľvek. Pôvodne avizoval, že sa rozhodne na základe májového prieskumu.
Pred ohlásením prípadnej kandidatúry nechcel bližšie komentovať ani prieskumy. Považuje ich za virtuálne, keďže je stále ministrom dopravy a žiadnu kandidatúru neoznámil. Na margo založenia transparentného účtu poznamenal, že to musel zo zákona urobiť, lebo akékoľvek výdaje, ktoré by mohli súvisieť s budúcou kandidatúrou, a aj pred jej ohlásením, musia byť hradené z tohto účtu.
Stať sa podľa neho môže hocičo
Na otázku, či sa do kandidatúry, po tom všetkom, dá neisť, odpovedal kladne. Stať sa totiž podľa neho môže hocičo. Môže sa podľa neho stať ďalšia vlaková nehoda alebo padne most a bude treba vyvodzovať zodpovednosť. V takom prípade bude musieť nielen odstúpiť ako minister, ale „nebude ani v poriadku, aby som kandidoval.“ „Nechajte to, prosím, tak, keď sa rozhodnem, dám vám vedieť,“ odkázal Ráž.
Opätovnú kandidatúru ohlásil súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokratmi), kandiduje tretíkrát. Okrem Valla ohlásila kandidatúru aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.