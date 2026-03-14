Myslíte si, že by ste to zvládli aj vy? Režisér filmov pre dospelých šokuje: TÚTO prácu zvládne len hŕstka mužov!

LONDÝN - Mnohí ľudia majú pocit, že práca v pornopriemysle je jednoduchá a dobre platená. Podľa skúseného režiséra však realita vyzerá úplne inak. Tvrdí, že predstavy verejnosti sa často výrazne líšia od toho, čo sa skutočne deje počas nakrúcania.
Britský režisér pornofilmov Dick Bush tvrdí, že jedným z najväčších mýtov o tomto odvetví je presvedčenie, že by to zvládol takmer každý. V rozhovore pre portál LADbible vysvetlil, že práca pred kamerou je oveľa náročnejšia, než si mnohí myslia.
Podľa jeho slov si veľa ľudí predstavuje, že ide najmä o rýchlu a jednoduchú prácu, za ktorú účinkujúci dostanú vysokú odmenu. Najmä muži si vraj často myslia, že stačí prísť na natáčanie, splniť požiadavky produkcie a odísť domov s peniazmi. Realita je však podľa Busha oveľa komplikovanejšia.
Kto je podľa neho vhodný na túto prácu?
„Takáto práca si vyžaduje veľkú dávku psychickej odolnosti,“ uviedol. Režisér tvrdí, že počas svojej kariéry spolupracoval s profesionálmi aj amatérmi, pričom mnohí z nich tlak nakrúcania nezvládli. Podľa jeho odhadu by túto prácu dokázalo dlhodobo vykonávať len veľmi malé percento mužskej populácie.
Bush zároveň priznal, že počas rokov v odvetví zažil aj množstvo zvláštnych alebo bizarných situácií. Spomína napríklad na natáčanie tematickej scény s cirkusovým motívom, kde sa na pľaci objavila herečka prezlečená za mačku a ďalší účinkujúci v netradičných kostýmoch. Práve v takých chvíľach si podľa neho uvedomil, aké neobvyklé môže byť toto pracovné prostredie. Režisér dodáva, že filmovanie podobných scén je často technicky aj organizačne náročné a nie vždy prebieha tak hladko, ako by si diváci mohli myslieť. Aj preto zdôrazňuje, že práca v pornopriemysle nie je vhodná pre každého a vyžaduje oveľa viac profesionality, než sa môže na prvý pohľad zdať.