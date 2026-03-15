Trumpov verdikt priblížil svet k vojne: Ak uvidíte na oblohe jasný záblesk, máte presne 15 minút na TENTO krok!

USA - S rastúcim napätím vo svete sa na internete šíria rady, ako prežiť prípadný jadrový útok. Odborníci radia okamžite sa ukryť dovnútra a zostať pod zemou minimálne 72 hodín, kým výrazne zoslabne najnebezpečnejšia radiácia. Najhoršie je snažiť sa ujsť z úkrytu čo najskôr po explózii.
V súvislosti so situáciou na Blízkom východe sa čoraz viac ľudí obáva možnosti vzniku svetovej vojny. Nikto nedokáže presne povedať, ako sa vyvinie konflikt po tom, čo prezident Donald Trump potvrdil, že USA spolupracujú s Izraelom v snahe zvrhnúť súčasný režim v Iráne. Niektorí ľudia sa však už začínajú obávať tretej svetovej vojny, informuje The Mirror. Preto sa internetom šíria rôzne techniky a stratégie prežitia, ktoré by mohli pomôcť vydržať, ak by sa nepriateľské akcie niekedy rozšírili. Istý muž zverejnil rady, čo je vhodné urobiť ešte pred vypuknutím nepriateľských akcií a jeho odporúčania sú prekvapivo presné.
Mnohí ľudia by mohli urobiť fatálnu chybu
Lenže mnohí ľudia by mohli v prípade jadrového výbuchu urobiť fatálnu chybu, ktorá by ich mohla stáť život. Vo videu vysvetlil: „Ak by niekedy došlo k jadrovej udalosti, jediná vec, ktorú musíte urobiť, je dostať sa dovnútra, ideálne do pivnice, čo najhlbšie pod zem. Musíte tam zostať 72 hodín. Radiácia rýchlo slabne, ale je potrebné zostať tam dva až tri dni. 90 percent radiácie zmizne počas prvých 24 hodín, ale veľa ľudí po jadrovej udalosti zomiera, keď sa snažia z úkrytu utiecť. Ak vidíte záblesk alebo cítite tlakovú vlnu, ste príliš blízko. Musíte sa dostať dovnútra. Máte len asi 15 minút, kým začne z oblohy padať rádioaktívny spad, ktorý vás môže zabiť.“ Ak sa teda po jadrovej udalosti dokážete rýchlo dostať do budovy a zostanete tam 72 hodín, vaše šance na prežitie sa výrazne zvyšujú. Existujú však aj ďalšie pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.
Autu sa radšej vyhnite
Snaha uniknúť autom často končí dopravnými zápchami. Navyše vozidlá neposkytujú žiadnu ochranu pred rádioaktívnym spadom. Namiesto toho by ste mali urobiť niekoľko ďalších krokov, aby ste zvýšili svoju bezpečnosť. Nikdy sa nepozerajte priamo na svetlo jadrového výbuchu. Okamžitý a extrémne silný záblesk je jasnejší ako slnko a môže spôsobiť okamžitú dočasnú slepotu a dokonca aj trvalé poškodenie sietnice. Dokonca aj zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov môže spôsobiť zranenia. Musíte sa okamžite odvrátiť, zavrieť oči, chrániť si hlavu a vyhľadať úkryt. Počas jadrového výbuchu by ste tiež mali mať mierne otvorené ústa, aby sa vyrovnal tlak na oboch stranách bubienkov.
Silná tlaková vlna
Pomôže to znížiť riziko ich prasknutia v dôsledku silnej tlakovej vlny. Ak sa nachádzate v bezprostrednom ohrození, môžete sa presunúť, keď tlaková vlna ustúpi. Najdôležitejším krokom po jadrovej detonácii je však dostať sa dovnútra, zostať vo vnútri a sledovať správy. Je veľmi dôležité počkať, kým sa rádioaktívny materiál usadí. Padať pritom začína približne 10 až 15 minút po výbuchu a najnebezpečnejší je počas prvých 24 až 72 hodín, preto je potrebné zostať vnútri. Nikdy sa nerozhodujte pre evakuáciu, kým nebudú identifikované nebezpečné oblasti a určené bezpečné trasy.
Ak by ste nedodržali pokyny, mohli by ste sa dostať priamo do smrteľných úrovní radiácie. Čo najskôr by ste si mali tiež vyzliecť vrchné oblečenie, čím môžete odstrániť až 90 percent rádioaktívneho materiálu. Odkrytú pokožku umyte mydlom a vodou a kontaminované oblečenie uzavrite do vrecka. Následne sa prezlečte do čistého oblečenia, ktoré bolo uložené v uzavretej nádobe. Ak sa sprchujete, nikdy nepoužívajte kondicionér. Tento prípravok obsahuje látky, ktoré pôsobia ako lepidlo a môžu prichytiť rádioaktívne častice na vlasy, čo sťažuje ich opláchnutie.