Orgány mu zlyhávali a moč mal ČIERNY ako uhoľ: Sean sa chcel v hotelovej izbe zabiť, dnes je z neho úplne iný človek!

ESSEX - Angličan Sean Holland z Eppingu v Essexe začal piť ako tínedžer, no v dospelosti sa jeho závislosť vymkla spod kontroly. Denne vypil litre vodky a vína, skončil vo väzení a mal ťažko poškodenú pečeň. Po neúspešnom pokuse o samovraždu a kolapse organizmu sa rozhodol pre radikálnu zmenu. Dnes je triezvy a pomáha ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii ako bol kedysi on sám.
Sean, ktorý denne minul 55 libier (48 eur) na alkohol, priznal, že keď bol opitý, býval agresívny. Od augusta 2023 do októbra 2024 bol trikrát vo väzení za priestupky súvisiace s alkoholom. Na svoje narodeniny v marci 2025 sa rozhodol, že s pitím končí, keď sa zobudil v hotelovej izbe plnej prázdnych fliaš po neúspešnom pokuse o samovraždu. Keď však prestal piť zo dňa na deň, dostal záchvat a so zapnutými majákmi ho odviezli do nemocnice po tom, ako ho našli vydesení rodičia.
Dva mesiace na odvykacej liečbe
Lekári zistili, že trpí hepatitídou pečene, cirhózou, poškodením obličiek, zápalom sleziny a pankreatitídou. Jeho moč bol čierny a celé telo mu na tri mesiace zožltlo, píše The Mirror. Ľudia mu hovorili, že vyzerá ako jedna z postáv zo Simpsonovcov. Po prepustení z nemocnice strávil dva mesiace na odvykacej liečbe a dnes je už 11 mesiacov „čistý.“ Sean pracuje v súčasnosti s ľuďmi, ktorí zápasia s alkoholizmom, a chce ich povzbudiť, že „na konci tunela je vždy svetlo“.
Povedal: „Začalo sa to pivom, potom vínom a nakoniec tvrdým alkoholom. Ovládlo mi to celé telo. Pomáhalo mi to s úzkosťou, dodávalo mi to sebavedomie, aké som predtým nemal. Od 21 rokov som mával alkoholovú triašku a v práci som si dal pivo alebo dve. Skrýval som to, ale neviem, ako mi to prešlo. Od 23 rokov som pil hneď ráno. Buď som vypil deci vodky, alebo dve či tri pivá, aby som vôbec dokázal fungovať. Od 24 rokov som denne vypil asi šesť fliaš vína, pretože pivo na mňa už neúčinkovalo. Potom už ani víno veľmi nezaberalo a vo veku 25 rokov som si uvedomil, že tvrdý alkohol je moja absolútna slabosť. Pil som fľašu vodky od piatej ráno do jedenástej, len aby som nezvracal alebo nedostal záchvat. Do marca minulého roka som pil dva až tri litre čistej vodky denne.“
Chcel ukončiť svoj život
V marci 2025 si Sean rezervoval hotelovú izbu v snahe ukončiť svoj život, no potom prišiel impulz prestať piť. „Bol som v hoteli a pokúsil som sa urobiť nemysliteľné a už sa na druhý deň nezobudiť. V tú noc som odpadol a zobudil som sa 20. marca. Dodnes neviem, čo sa vo mne zlomilo. Viem len to, že som mal všetkého dosť. Povedal som si: ‚Takto to už ďalej nejde.‘ Bol to náhodný budíček,“ spomína si. „Rodičia prišli do mojej hotelovej izby. Myslím, že to bolo na moje narodeniny a našli ma na zemi s dokorán otvorenými dverami. Mal som záchvat. Prinútili ma nastúpiť do sanitky. Zistili, že ako 27-ročný mám hepatitídu pečene, zapálenú slezinu, cirhózu, poškodené obličky a pankreatitídu. Napchali ma všetkými liekmi, na aké si spomeniete. Jazva na mojej pečeni sa už nikdy nezahojí a je veľmi stukovatená.“
Teraz pomáha druhým
Počas pobytu v nemocnici mal jeho moč „čierno-krvavú farbu“ a celé telo mu zožltlo. „Bol som úplne žltý, orgány mi zlyhávali. Dodnes neviem, ako je možné, že žijem. Najskôr som si všimol žltú farbu v očiach, ale bolo mi to jedno. Po štyroch dňoch v nemocnici som zožltol úplne, v očiach už nebolo vidieť žiadne bielko. Žltý som bol dobré tri mesiace. Trvalo asi tri mesiace, kým sa moje oči vrátili do normálnej farby. Každý na mňa pozeral a volal ma postavičkou zo Simpsonovcov, ale ja som sa tomu len smial. Dopadol som na úplné dno tak tvrdo, že mi už na ničom nezáležalo.“ Sean pracuje s ľuďmi, ktorí bojujú s alkoholizmom, aby im ukázal, že pozitívna zmena je možná. „Na konci tunela bude vždy svetlo, nech si myslíte čokoľvek. Ak som to dokázal ja, dokáže to každý. Môj život sa zmenil spôsobom, ktorý ani neviem opísať. Získal som späť rodinu, stabilný príjem a priateľov, ktorí na mňa majú dobrý vplyv.“