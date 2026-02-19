Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

TOTO sa stane s vašou tvárou po mesiaci bez alkoholu: Budete sa chcieť vidieť! Drahé krémy sú zbytočné

LONDÝN - Suchý január zvládli len tí najodhodlanejší. Ak však uvažujete, že v obmedzení alkoholu budete pokračovať aj ďalej, vaše telo vám za to poďakuje. Už po jednom mesiaci bez alkoholu sa totiž dejú zmeny, ktoré majú výrazný vplyv na zdravie – fyzické aj psychické.

Pre mnohých je alkohol bežnou súčasťou spoločenského života. No čoraz viac ľudí zisťuje, že aj krátka prestávka od pitia môže priniesť citeľné benefity. Odborníci sa zhodujú, že už po štyroch týždňoch bez alkoholu prechádza organizmus viacerými pozitívnymi zmenami.

Jednou z prvých vecí, ktoré si ľudia všimnú, je lepší stav pokožky. Alkohol dehydratuje organizmus, no po jeho vysadení začne telo opäť efektívne produkovať antidiuretický hormón vazopresín. Výsledkom je lepšie hydratovaná pleť, prirodzenejší lesk a menej upchaté póry. Ako informuje LadBible, mnohí zaznamenajú aj ústup akné a začervenania.

Úľava pre pečeň

Pečeň patrí medzi orgány, ktoré alkohol zaťažuje najviac. Práve ona musí odbúravať toxíny vznikajúce pri jeho konzumácii. Už niekoľkotýždňová pauza však môže znížiť tzv. „stuhnutosť pečene“, čo je jeden z prvých varovných signálov jej poškodenia. Dlhodobo môže abstinencia znížiť riziko vzniku cirhózy či iných vážnych ochorení.

Lepší spánok a jasnejšia myseľ

Po úvodných dňoch, keď sa môžu objaviť chute na alkohol či mierne abstinenčné príznaky, prichádza výrazné zlepšenie kvality spánku. Ľudia často opisujú, že sa ráno budia oddýchnutejší, sú sústredenejší, robia lepšie rozhodnutia a niektorí hovoria aj o zvýšenej kreativite. Nadmerné pitie alkoholu oslabuje cievy a zužuje ich, čím sťažuje prietok krvi a zvyšuje krvný tlak. To zvyšuje riziko mŕtvice, srdcových aj obličkových ochorení. Dobrou správou je, že už po približne štyroch týždňoch abstinencie môže tlak citeľne klesnúť.

Nižšie riziko rakoviny

Výskumy ukazujú, že obmedzenie alkoholu znižuje riziko viacerých typov rakoviny, vrátane rakoviny ústnej dutiny, prsníka, čriev či pečene. Alkohol je totiž preukázateľne spojený s poškodzovaním buniek a hormonálnymi zmenami, ktoré môžu podporovať vznik nádorových ochorení. Alkohol oslabuje obranyschopnosť organizmu, čo znamená vyššiu náchylnosť na infekcie. Po jeho vysadení sa imunita postupne zotavuje – čo je obzvlášť výhodné počas chladných mesiacov, keď kolujú vírusy a chrípky.

