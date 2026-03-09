NASA v šoku: Teleskop Jamesa Webba odfotil vo vesmíre obrovský ľudský mozog, jeho detaily sú mrazivé!

Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

USA - Vedci z NASA zaznamenali vo vesmíre zvláštny útvar, ktorý nápadne pripomína ľudský mozog. Ide o oblak plynu a prachu obklopujúci hviezdu v poslednom štádiu jej života. Unikátne snímky priniesol teleskop Jamesa Webba a vedcom môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo sa deje s hviezdami na konci ich existencie.

Astronómovia z americkej vesmírnej agentúry NASA objavili vo vesmíre nezvyčajnú štruktúru, ktorá svojím tvarom pripomína obrovský mozog. Ide o hmlovinu označovanú ako PMR 1, ktorá vznikla okolo hviezdy nachádzajúcej sa v poslednej fáze svojho životného cyklu. Ako informuje New York Post, unikátne snímky tohto fascinujúceho útvaru zachytil vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorý vďaka infračervenému pozorovaniu dokáže odhaliť mimoriadne jemné detaily kozmických objektov.

Obrovský oblak plynu a prachu

Vedci prezývajú tento útvar „Exposed Cranium“, teda „odhalená lebka“. Dôvod je jednoduchý – vnútorná štruktúra hmloviny nápadne pripomína mozgové hemisféry uzavreté v priehľadnom obale. Ide pritom o obrovský oblak plynu a prachu, ktorý vznikol v momente, keď hviezda na konci svojho života začala do okolia vyvrhovať svoje vonkajšie vrstvy.

Takýto proces je pre umierajúce hviezdy typický. Materiál, ktorý hviezda postupne stráca, sa rozpína do priestoru a vytvára rôzne výrazné štruktúry. V prípade tejto hmloviny však vedcov prekvapil jej neobyčajne symetrický tvar a zložitá vnútorná kresba, ktorá pripomína záhyby ľudského mozgu. Prvé náznaky tejto zvláštnej štruktúry zaznamenal už pred viac ako desiatimi rokov vesmírny teleskop Spitzer. Až moderné prístroje teleskopu Jamesa Webba však umožnili preskúmať jej detaily a odhaliť zložitú sieť plynových vlákien, hustých jadier a tmavých pásov, ktoré prechádzajú stredom hmloviny.

Podobné hmloviny sú pre vedcov mimoriadne cenné

Astronómovia sa teraz snažia zistiť viac o samotnej hviezde, ktorá tento útvar vytvorila. Jej presná hmotnosť totiž rozhodne o tom, aký bude jej konečný osud. Ak je dostatočne veľká, môže v budúcnosti explodovať ako supernova. V opačnom prípade sa postupne zrúti do hustého zvyšku nazývaného biely trpaslík, ktorý bude miliardy rokov pomaly chladnúť.

Antarktída, ako ju poznáme, končí: Vedci zverejnili NAJHORŠÍ SCENÁR, z ktorého naskakujú ZIMOMRIAVKY!

Antarktída, ako ju poznáme, končí: Vedci zverejnili NAJHORŠÍ SCENÁR, z ktorého naskakujú ZIMOMRIAVKY!

Podobné hmloviny sú pre vedcov mimoriadne cenné, pretože predstavujú krátku, no dynamickú fázu v živote hviezd. Práve v tomto období sa do vesmíru uvoľňuje veľké množstvo materiálu, z ktorého môžu neskôr vzniknúť nové hviezdy či planéty. Najnovší objav tak vedcom poskytuje ďalší dôležitý pohľad na to, ako vyzerá záverečná kapitola života hviezd. Zároveň pripomína, že vesmír dokáže vytvárať tvary, ktoré až prekvapivo pripomínajú štruktúry známe z ľudského sveta.

