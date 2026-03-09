Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!

LONDÝN - Mnoho ľudí sa snaží žiť zdravo, cvičia, držia diétu či sledujú moderné trendy v oblasti zdravia. Podľa lekára však existuje jeden zlozvyk, ktorý dokáže všetko toto úsilie prakticky zničiť. Ide o návyk, ktorý poškodzuje takmer každý orgán v tele.
V čase sociálnych sietí sa zdá, že odborníkom na zdravý životný štýl je takmer každý. Mnohí ľudia skúšajú extrémne diéty, nové fitness trendy či injekcie na chudnutie, aby sa dostali do formy. Podľa lekára však existuje jeden zlozvyk, ktorý dokáže všetky tieto snahy výrazne znehodnotiť – fajčenie. Na tento problém upozornil americký kardiovaskulárny chirurg Jeremy London, ktorý tvrdí, že fajčenie je bez pochýb najhoršia vec, akú môže človek svojmu telu urobiť. Podľa neho ide o hlavný preventabilný rizikový faktor, ktorý výrazne zvyšuje pravdepodobnosť predčasného úmrtia, informuje portál LadBible.
„Ak hovoríme o troch najväčších preventabilných rizikových faktoroch úmrtnosti, ide o fajčenie, zlú stravu a vysoký krvný tlak. A najhorším z nich je práve fajčenie,“ vysvetlil lekár. Podľa neho tento návyk poškodzuje takmer všetky orgánové systémy v tele, zvyšuje riziko infarktu a mozgovej príhody a je zodpovedný za väčšinu úmrtí na rakovinu pľúc. Zdravotníci zároveň upozorňujú, že tabak je spojený s približne každým piatym úmrtím. Lekár preto zdôrazňuje, že ukončenie fajčenia je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré môže človek urobiť pre svoje zdravie.
Negatívne dôsledky fajčenia
Negatívne dôsledky fajčenia sú pritom veľmi rozsiahle. Podľa zdravotníckych organizácií môže tento návyk viesť k demencii, poškodeniu kĺbov, tráviacim problémom či poruchám sluchu a zraku. Fajčenie tiež výrazne zvyšuje krvný tlak a poškodzuje cievy, čo zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Dym z cigariet obsahuje tisíce chemických látok, ktoré poškodzujú pľúca, cievy aj ďalšie orgány. Nikotín zároveň zužuje cievy, čím obmedzuje prietok krvi a zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín a mozgovej príhody.
Lekár upozorňuje, že hoci fajčenie zostáva veľkým problémom, existujú aj ďalšie faktory, ktoré významne ovplyvňujú zdravie. Medzi ne patrí najmä nezdravá strava a neliečený vysoký krvný tlak, ktorý je často označovaný ako „tichý zabijak“, pretože mnoho ľudí o ňom vôbec nevie. Dobrou správou však je, že väčšinu týchto rizík možno ovplyvniť zmenou životného štýlu – zdravšou stravou, pohybom, zvládaním stresu a v prípade potreby aj liečbou. Odborníci preto zdôrazňujú, že prevencia a včasná zmena návykov môžu výrazne znížiť riziko vážnych zdravotných problémov v budúcnosti.