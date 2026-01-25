Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!

ANTARKTÍDA - Pod obrovskou ľadovou masou Antarktídy sa ukrýva svet, o ktorom vedci doteraz len tušili. Najnovšia mapa odhaľuje pohoria, hlboké kaňony aj údolia, ktoré môžu rozhodnúť o tom, ako rýchlo sa bude topiť ľad – a o koľko stúpne hladina morí.
Vedci zverejnili doposiaľ najpodrobnejšiu mapu skrytého reliéfu pod antarktickým ľadovým štítom. Ten pokrýva takmer 14 miliónov štvorcových kilometrov a predstavuje najväčšiu jednoliatu masu ľadu na Zemi. Paradoxne, o tom, čo sa nachádza pod ním, vieme menej než o povrchu Marsu či Venuše. Ako informuje Daily Mail, nová mapa však mení pravidlá hry. Vďaka kombinácii satelitných údajov a prelomovej metódy mapovania sa vedcom podarilo odhaliť tisíce doteraz neznámych útvarov – od podľadových kopcov a údolí až po celé pohoria a hlboké kaňony.
Globálne otepľovanie
Podľa odborníkov môže mať tento objav zásadný význam pre pochopenie správania antarktického ľadu, ktorý sa v dôsledku otepľovania oceánov a atmosféry postupne stenčuje a ustupuje. „Počas miliónov rokov ľadový štít Antarktídy doslova vytesal krajinu, ktorá je mimoriadne rozmanitá – od plochých nížin cez rozrezané plošiny až po ostré horské masívy. To všetko je dnes ukryté pod kilometrami ľadu,“ vysvetlil profesor Robert Bingham z Univerzity v Edinburghu, jeden zo spoluautorov štúdie.
Vedci použili metódu nazývanú analýza porúch prúdenia ľadu, ktorá sleduje, ako sa povrch ľadu deformuje pri pohybe cez nerovnosti podložia. Tieto jemné „stopy“ na povrchu následne skombinovali s najnovšími satelitnými meraniami, čím vznikla komplexná mapa celého kontinentu – vrátane oblastí, ktoré boli doteraz prakticky nepreskúmané.
Výsledky potvrdzujú, že drsné podložie pod ľadom zohráva kľúčovú úlohu. Ostré kopce a horské hrebene totiž dokážu spomaliť tok ľadu smerom k oceánu, čím môžu brzdiť jeho ústup. Naopak, hladšie oblasti umožňujú ľadu kĺzať rýchlejšie, čo urýchľuje topenie a prispieva k zvyšovaniu hladiny morí. „Porozumenie tomu, čo sa nachádza pod ľadom, je absolútne kľúčové pre presné modely budúceho vývoja. Táto mapa nám umožní oveľa lepšie odhadnúť, kde a ako rýchlo môže hladina oceánov stúpať,“ uviedla hlavná autorka výskumu doktorka Helen Ockendenová.
Podľa vedcov môže mať topenie antarktického ľadu v nasledujúcich storočiach dramatické následky. Aj pri dodržaní klimatických záväzkov by hladina svetových oceánov mohla do roku 2300 stúpnuť až o viac než jeden meter, čo by ohrozilo milióny ľudí žijúcich v pobrežných oblastiach. Nová mapa tak nie je len vedeckou senzáciou, ale aj dôležitým varovaním. Ukazuje, že pod zamrznutým kontinentom sa neskrýva len tichá krajina, ale terén, ktorý môže rozhodnúť o budúcnosti našich miest, pobreží a celých štátov.