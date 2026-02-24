Na pláži našli niečo, čo pripomína TVORY Z INEJ planéty: Aj odborníci zostali po pozretí fotiek V POZORE! TO je čo?

WALES - Pri prechádzke po Llanddona beach objavili matka a dcéra netradičné morské tvory, ktoré vzbudili záujem odborníkov na podmorský život.
Matka a dcéra zažili nečakaný objav počas upratovania jednej z obľúbených pláží v severnom Walese. Chloe Hench, učiteľka a autorka, zdvihla z mokrého piesku vrchnák od papierového pohára a narazila na zvláštne, takmer priehľadné tvory, ktoré sa v ňom ukrývali. „Viečko bolo obrátené dnom nahor a vyzeralo, akoby tam len tak spadlo. Keď som ho zdvihla, netušila som, že sú tam živé tvory,“ spomína Chloe pre North Wales Live. Spočiatku predpokladali, že ide o morských slimákov, no rýchlo zistili, že sa mýlili. Dcéra sa jedného dotkla, a keď tvor reagoval stiahnutím, obidve zostali zaskočené.
Ide o morské škorpióny
Po zverejnení fotografie na sociálnych sieťach sa do prípadu zapojil odborník na podmorský život. Podľa jeho vysvetlenia ide o morské škorpióny, presnejšie o druh Ciona intestinalis, ktorý je bežný v plytkých vodách okolo Spojeného kráľovstva. Tieto jemné, takmer priehľadné rúrkovité tvory môžu dorastať až do 20 cm a hoci pôsobia neškodne, sú považované za invazívny druh, ktorý môže ovplyvniť miestne ekosystémy.
Tikajúca BOMBA v topiacom sa ľade? Starodávne mikróby sa vracajú na scénu a ich ZBRANE sú silnejšie než tie naše!
„Sú to oportunistickí kolonizátori, ktorí sa usadzujú na takmer každom povrchu, kde nič iné nerastie. Keď sú rozvinutí a filtrujú, vyzerajú veľmi pekne a sú úplne neškodní, hoci sa môžu hromadiť vo veľkých množstvách,“ doplnil odborník. Chloe a jej dcéra sa rozhodli tvory nevyrušovať a ponechať ich v „pohárovom domove“, aj keď to znamenalo nechať na pláži kúsok odpadu. „Ponechala som ich tam, aj keď som sa cítila trochu previnilo. Vyzerali však spokojne a bolo ich tam niekoľko,“ uzavrela Chloe.