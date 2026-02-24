Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade

HELCMANOVCE - Polícia obvinila 45-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Prípad súvisí s udalosťou z nedele (22. 2.), keď v Helcmanovciach v okrese Gelnica našli zranenú ženu. Mala zapichnutý nôž v hlave. Vyšetrovanie pokračuje.
„Podľa doterajších zistení došlo pred rodinným domom, na verejne prístupnom mieste, po verbálnom konflikte k fyzickému útoku nožom,“ uvádza polícia. Alexander mal poškodenú bodnúť do oblasti brucha a hlavy, pričom jej spôsobil vážne zranenia. Ženu previezli do nemocnice, kde sa podrobila neodkladnému operačnému zákroku. Jej zdravotný stav je naďalej kritický.
„Obvinený sa po skutku vrátil domov s bodným poranením brucha a reznou ranou na krku. Aj on skončil v nemocnici,“ dodáva polícia s tým, že v súvislosti s jeho zraneniami bolo začaté samostatné trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Podľa informácií TV Markízy sa vraj synovi mal po čine priznať, že ráno dobodal pred stanicou mamu.