ŠOKUJÚCI objav pod povrchom Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
USA - Pod najväčším kráterom na Mesiaci sa ukrýva gigantická štruktúra s mimoriadnou hmotnosťou a rozmermi. Vedci ju objavili vďaka údajom z misie NASA a domnievajú sa, že môže ísť o pozostatok dávneho asteroidu alebo materiál z magmatického oceánu. Objav prináša nové otázky o vnútornom zložení nášho najbližšieho vesmírneho suseda.

Mesiac je už tisícročia so svojimi meniacimi sa fázami a tajomnou odvrátenou stranou predmetom úžasu a fascinácie. A hoci je to jediné nebeské teleso, po ktorom kráčal človek, stále o ňom veľa nevieme. Len nedávno vedci z USA zistili, že pod panvou South Pole-Aitken (jedným z najväčších zachovaných kráterov v Slnečnej sústave), sa nachádza štruktúra s hmotnosťou najmenej 2,18 miliardy kilogramov, ktorá siaha do hĺbky viac ako 300 kilometrov a má dĺžku približne 2 000 kilometrov.

Aký obrovský tento objekt je?

Podľa jej objaviteľov by mohla byť „anomália“ tvorená kovom z jadra asteroidu alebo oxidmi vzniknutými kryštalizáciou magmatického oceánu. „Jedným z vysvetlení tejto dodatočnej hmoty je, že kov z asteroidu, ktorý vytvoril tento kráter, je stále uložený v plášti Mesiaca,“ uviedol hlavný autor štúdie Peter B. James z Baylorovej univerzity v Houstone vo vyhlásení zverejnenom pre IFLScience. Aby priblížil, aký obrovský tento objekt je, pokračoval: „Predstavte si, že vezmete hromadu kovu päťkrát väčšiu ako Ostrov Havaj a zakopete ju pod zem. Približne takú nečakanú hmotu sme zaznamenali.“

Prelomový objav sa podarilo uskutočniť vďaka misii NASA s názvom Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), ktorá meria zmeny v gravitačnom poli Mesiaca. Údaje zozbierané sondami GRAIL následne umožňujú skúmať vnútorné zloženie nášho krátermi posiateho suseda. Panva South Pole-Aitken je už dlhodobo predmetom mnohých výskumov práve pre svoju výnimočnosť. Táto oblasť ponúka indície o vnútornom zložení nášho najbližšieho prirodzeného satelitu aj o jeho histórii... a kto vie, aké ďalšie tajomstvá ešte ukrýva.

