Dráma na letisku v Lagose! Vypukol požiar, zranenie utrpelo šesť ľudí

LAGOS - Na medzinárodnom letisku Murtala Muhammeda v nigérijskom Lagose v pondelok popoludní vypukol požiar, pri ktorom utrpelo zranenia šesť ľudí a dočasne pozastavili lety, uviedli tamojšie úrady. Píše agentúra AFP.
Požiar, ktorý ovplyvnil prevádzku riadiacej veže, sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu a letisko svoju činnosť krátko po tom obnovilo, uviedla Federálna letisková správa Nigérie (FAAN). Šesť zranených osôb – tri ženy a traja muži – je v stabilizovanom stave, dodal letiskový úrad. Štrnásť ľudí uväznených v riadiacej veži sa záchranným tímom podarilo vyslobodiť s pomocou žeriavu, dodala FAAN.
Generálna riaditeľka letiskovej správy Olubunmi Kukuová informovala, že aktivovali dočasnú riadiacu vežu. „Naše lety opäť štartujú a pristávajú tak ako zvyčajne a chcem uistiť všetkých, ktorí majú naplánovaný let, že napriek niektorým meškaniam letecká prevádzka teraz funguje podľa plánu,“ povedala novinárom. Hasičská a záchranná služba štátu Lagos uviedla, že situáciu má pod kontrolou a začala vyšetrovanie príčin požiaru. Plamene poškodili odletovú halu letiska, ktorú renovovali v rámci rozsiahleho projektu s odhadovanými nákladmi vo výške približne 450 miliónov eur.