Spozornite! V Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých a Západných Tatrách v utorok platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Krivánskej Malej Fatre trvá nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo. V Lúčanskej Malej Fatre, vo Veľkej Fatre a východnej časti Nízkych Tatier pretrváva len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
„Očakávame prírastok 20 a miestami až 30 centimetrov nového snehu počas dňa. Sneh napadne na menej stabilné vrstvy staršieho snehu, miestami na tvrdý podklad. Navyše sa v snehovej pokrývke na severných orientáciách stále nachádzajú slabé vrstvy hranatozrnného snehu. Môžu sa vyskytnúť aj samovoľné lavíny z nového snehu, hlavne na strmých svahoch a v skalných stenách,“ upozornilo stredisko a zároveň podotklo, že situáciu bude zhoršovať aj silný severozápadný vietor.
Nad 1500 metrov nad morom (m n. m.) je sneh suchý, vetrom previevaný a je rozmiestnený nerovnomerne. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, a to najmä v polohách do 1500 m n. m. V Nízkych Tatrách a Krivánskej Malej Fatre sa môžu menšie samovoľné lavíny z nového snehu objaviť na veľmi strmých svahoch a v skalných stenách nad hranicou 1500 m n. m.