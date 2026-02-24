Vodiči, POZOR: Zákon o cestnej premávke má ďalšiu zmenu, zbystriť by mali hlavne vodiči po 65 rokoch!

BRATISLAVA - Slovenské cesty čaká jedna z najväčších reforiem za posledné roky. Rozsiahla novela zákona o cestnej premávke má ambíciu znížiť nehodovosť a priblížiť Slovensko k prísnejším európskym štandardom. Zmeny sa dotknú vodičov, chodcov, kolobežkárov aj seniorov za volantom. Ministerstvo vnútra otvorene hovorí o vízii nula – teda o dlhodobom cieli minimalizovať počet obetí dopravných nehôd.
Obce budú mať v kompetencii vlastné radary
Ako upozornil denník Pravda, kľúčovou novinkou je výrazné posilnenie právomocí miest a obcí. Samosprávy budú môcť prostredníctvom vlastných stacionárnych radarov postihovať prekročenie rýchlosti, jazdu na červenú, ignorovanie značky STOP či nebezpečné prejazdy cez železničné priecestia. Zároveň sa rozširuje princíp objektívnej zodpovednosti – majiteľ vozidla sa už nebude môcť zbaviť pokuty jednoduchým označením iného vodiča.
Tvrdší meter čaká aj cestných pirátov. Hoci maximálne pokuty ostávajú rovnaké, hranice na ich uloženie sa znižujú. V obci bude stačiť prekročiť rýchlosť o 31 km/h a mimo obce o 41 km/h, aby vodič riskoval sankciu od 250 do 800 eur a možné zadržanie vodičského preukazu. Reaguje sa tak na alarmujúce čísla – v roku 2024 zahynulo na cestách 262 ľudí.
Chodci vo väčšom práve
Výrazne sa posilňuje ochrana chodcov. Po novom budú mať prednosť už v momente, keď je zrejmé, že chcú vstúpiť na priechod. Elektrické kolobežky získajú vlastnú kategóriu malých elektrických vozidiel, pričom jazda po chodníku bude zakázaná, ak to výslovne nepovolí značka. Maximálna rýchlosť sa stanovuje na 25 km/h.
Novela zavádza aj rehabilitačný program pre recidivistov. Vodiči, ktorí počas roka spáchajú tri závažné priestupky, budú musieť absolvovať psychologické poradenstvo a doškoľovacie kurzy. Pri štvrtom porušení ich čaká preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Zmeny sa dotknú aj autoškôl – výcvik sa rozdelí na teoretickú a praktickú fázu, pričom bez úspešnej skúšky z teórie sa žiak za volant nedostane. Väčšina opatrení začne platiť od mája 2026.
Seniori, pri lekárskych prehliadkach si dávajte pozor
Úpravy sa týkajú aj seniorov. Povinné lekárske prehliadky sa po novom budú vzťahovať na vodičov od 70 rokov (namiesto 65). Vodičské preukazy starších osôb budú mať obmedzenú platnosť a ich výmena po sedemdesiatke bude možná len na základe platného potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.