POZOR, falošní plynári vyčíňajú na Hornej Nitre! Zvonia pri dverách a pýtajú vysokú SUMU, na TOTO nenaleťte

LEHOTA POD VTÁČNIKOM - Samospráva obce Lehota pod Vtáčnikom varuje obyvateľov pred falošnými plynármi. Ak im naletia, skončia o viac ako sto eur ľahší. Podvodníci sa odvolávajú na údajné poruchy a povinné revízie, ktoré v skutočnosti nie sú nevyhnutné. Obec o tom informuje na svojom webe.
V obci Lehota pod Vtáčnikom sa objavili osoby, ktoré sa predstavujú ako „plynári“ a priamo v domácnostiach ponúkajú rôzne služby za poplatok 120 eur. Podľa viacerých obyvateľov raz hovoria o údajnej poruche, inokedy o nutnej revízii plynových rozvodov či spotrebičov.
Samospráva upozorňuje, že nejde o povinné úkony, ktoré by domácnosti museli uhrádzať. Obyvatelia by preto mali byť mimoriadne opatrní a nič neplatiť bez toho, aby si informácie overili. Obec odporúča, aby si ľudia v prípade pochybností kontaktovali svojho oficiálneho dodávateľa plynu a akékoľvek zásahy do plynových zariadení riešili výhradne s overenou a certifikovanou firmou.
Samospráva zároveň poďakovala za šírenie upozornenia, aby sa predišlo prípadným nepríjemnostiam či zneužitiu dôvery obyvateľov.