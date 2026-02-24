Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila

PLZEŇ - Zdravotníci, ktorí majú zachraňovať životy, sa častokrát sami stávajú terčom brutálnych útokov. Fakultná nemocnica v Plzni zverejnila šokujúce svedectvá o pacientoch pod vplyvom drog a alkoholu, ktorí sa neváhajú vyhrážať smrťou alebo použiť lekára ako živý štít. Situácia vygradovala až do bodu, kedy muselo vedenie nemocnice zriadiť špeciálny bezpečnostný tím. Dnes už v areáli nestráži len súkromná služba, ale aj vlastná „ochranka“ zložená z bývalých policajtov.
Napätie na chodbách nemocníc dosahuje kritickú úroveň. Prípady, ktoré boli pred pár rokmi nemysliteľné, sa dnes stávajú bežnou realitou. Len za prvých sedem týždňov tohto roka riešili v plzeňskej nemocnici už 21 incidentov. Jeden z nich, kedy muž v čakárni kričal, že má granát a všetkých postrieľa, už skončil trestným oznámením.
Lekárka ako živý štít
Najmrazivejším svedectvom je však útok na mladú lekárku, ktorý pripomína zábery z akčného filmu. Agresívny pacient si ju v záchvate zúrivosti zobral ako živý štít a v plnej rýchlosti s ňou prerazil dvere. Iný hospitalizovaný muž na internom oddelení začal uprostred noci brutálne napadať personál vrátane privolaného lekára.
Vedenie nemocnice už viac nečakalo na policajné hliadky a zriadilo vlastný Bezpečnostný tím urgentného príjmu. Tím tvoria fyzicky zdatní zamestnanci, často bývalí policajti, ktorí majú jasnú úlohu: eliminovať agresiu hneď v zárodku. Ak pacient, ktorého privezie záchranka, javí známky agresie, člen tímu ho sprevádza od prvej sekundy.
V plzenskom areáli nemocnice dnes okrem špeciálneho tímu pôsobí aj ďalších 15 strážnikov súkromnej bezpečnostnej služby.