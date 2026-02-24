MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj otvorene: Ukrajina je mier pripravená urobiť všetko: Už sú to štyri roky, čo trvá vojna

KYJEV - Cesta predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu do Kyjeva, mimoriadne zasadnutie Európskeho parlamentu v Bruseli či budovy inštitúcií rozsvietené vo farbách ukrajinskej vlajky - takto si Európska únia v utorok pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Potvrdením pokračujúcej solidarity bloku s vojnou zmietanou krajinou malo byť prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku, členské štáty sa však zatiaľ na jeho schválení nedohodli. Maďarsko navyše oznámilo, že bude blokovať už dohodnutú pôžičku pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videopríhovore pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie vyhlásil, že Ukrajina je pripravená urobiť „všetko“, čo je v jej silách, aby dosiahla silný a trvalý mier. Vo videu na sociálnych sieťach Zelenskyj ironicky pripomenul, že „dnes sú to presne štyri roky, čo (ruský prezident) Vladimir Putin za tri dni prevzal Kyjev.“
8:00 Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na obyvateľov. Na konci roka 2025 evidovalo Slovensko 25,8 osoby z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov. Rovnaký pomer mal aj Cyprus, čo je výrazne nad priemerom EÚ, ktorý dosahoval 9,7 osoby na 1000 obyvateľov. Vyšší pomer než Slovensko mali iba Česká republika (36,0) a Poľsko (26,6). Vyplýva to zo štatistík ku koncu roka 2025, ktoré tento mesiac zverejnil hlavný štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
6:55 Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa v utorok ráno pricestovali do Kyjeva pri príležitosti štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
6:32 Najmenej päť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Oznámili to v utorok ráno tamojšie úrady, píše správa agentúry AFP. Podľa Ukrajinskej štátnej služby pre mimoriadne situácie (DSNS) drony v noci zasiahli viacero lokalít v administratívnom centre Záporožskej oblasti. Kyjev si pritom v utorok pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
6:11 Spojené štáty sa v pondelok stretli s ruskou delegáciou v Ženeve, aby rokovali o vytvorení potenciálnej multilaterálnej zmluvy o kontrole jadrových zbraní. V utorok sa tam stretnú aj so zástupcami Číny, informoval o tom popredný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, píše agentúra Reuters a AFP.
6:10 Predseda Európskej rady António Costa v pondelok v liste vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, aby Budapešť prestala blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Na pôžičke sa lídri členských štátov EÚ dohodli 18. decembra na summite v Bruseli. Informuje o tom správa portálu Politico.
6:05 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok v Berlíne vyhlásil, že je v zásade otvorený rokovaniam s Ruskom o udržateľnom mieri na Ukrajine, zároveň však odmieta akékoľvek ústupky voči Moskve. Informuje správa agentúry DPA.„Samozrejme, Ukrajina musí hovoriť ako prvá. Ale aj my sme pripravení rokovať,“ uviedol Wadephul na podujatí organizovanom Nadáciou Konrada Adenauera. „Do Moskvy však neprídeme s ďalšími ústupkami. To neurobíme,“ zdôraznil.
6:00 Drony, ktoré v noci na pondelok zasiahli v Rusku prečerpávaciu stanicu dôležitú pre prevádzku ropovodu Družba, patrili Ukrajinskej bezpečnostnej službe (SBU). S odvolaním sa na jej predstaviteľa o tom informovali portál Politico a agentúra Reuters. Nočný útok dronov spôsobil požiar v prečerpávacej stanici Kalejkino neďaleko mesta Aľmetievsk v ruskej Tatárskej republike, vyše 1200 kilometrov od rusko-ukrajinskej hranice, uviedol predstaviteľ SBU. Neposkytol viac podrobností o tom, či to nejako ovplyvnilo prevádzku ropovodu.
Von der Leyenová a Costa sa v Kyjeve zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli pri príležitosti výročia začiatku vojny a navštívia miesto, kde ruské raketové útoky poškodili energetickú infraštruktúru. Stretnú sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr sa zúčastnia zasadnutia tzv. koalície ochotných. Táto schôdzka má opätovne potvrdiť záväzok 35 zúčastnených krajín podporovať Ukrajinu pri dosahovaní trvalého a spravodlivého mieru a pri posilňovaní bezpečnosti Ukrajiny i celej Európy.
„Vo februári 2022 Rusko začalo nevyprovokovanú, neodôvodnenú a nezákonnú vojnu proti Ukrajine, čím porušilo jej suverenitu a medzinárodné právo. Od toho dňa EÚ pevne stojí v solidarite s Ukrajincami... Po štyroch rokoch opätovne potvrdzujeme, že naša podpora zostáva silná, jednotná a neochvejná,“ vyhlásil Costa. Europoslanci sa o 10.15 h v Bruseli stretnú na mimoriadnom plenárnom zasadnutí. Po prejave prezidenta Zelenského prostredníctvom videoprenosu budú diskutovať o najnovšom vývoji ruskej agresie a o európskom príspevku k spravodlivému mieru a trvalej bezpečnosti na Ukrajine. Hlasovať sa bude aj o uznesení. „Našim odvážnym priateľom na Ukrajine: už štyri roky inšpirujete svojou vytrvalosťou a odvahou celý svet... Nie ste sami,“ odkázala predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová.
Na znak solidarity sa už v pondelok večer viaceré budovy inštitúcií EÚ rozsvietili vo farbách ukrajinskej vlajky. Od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022 poskytla EÚ Ukrajine podporu vo výške 194,9 miliardy eur. Obrana Ukrajiny je zároveň pilierom hlavného obranného nástroja Únie – Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu (SAFE) s rozpočtom 150 miliárd eur, pripomenula Európska komisia.