Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Tri obete na Gorkého ulici: Znalci na súde priniesli rozdielne posudky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Zolnierek)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Vypočutím dvoch znalcov pokračovalo v piatok na košickom mestskom súde hlavné pojednávanie v prípade tragickej dopravnej nehody z februára 2023 na Gorkého ulici, pri ktorej zomreli traja ľudia. Podľa českého znalca v oblasti neurológie Jiřího Hovorku mal vodič v čase nehody epileptický záchvat. Druhý znalec v oblasti neurochirurgie Tomáš Andráš možnosť záchvatu nevylúčil, ale označil ju za nepravdepodobnú.

V prípade je obžalovaný z prečinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví Ivan M., ktorý vinu odmieta. Na začiatku pojednávania poukázal na to, že sa lieči na epilepsiu a v čase nehody prekonal epileptický záchvat, pričom nebol pri vedomí. Nad tragickou udalosťou vyjadril ľútosť.

„Som si istý, že išlo o epileptický záchvat,“ uviedol pred súdom Hovorka, ktorý pôsobí ako odborník na epilepsiu. S podobným prípadmi sa pritom stretol počas svojej činnosti v Českej republike. Uviedol, že záchvat s poruchou vedomia, ktorý spôsobil nehodu, bol iného druhu ako ten, na ktorý sa obžalovaný Ivan M. liečil. Vychádzal pritom aj zo špecializovaného vyšetrenia v centre pre epilepsie v Brne, ktoré obžalovaný po nehode absolvoval. „To vyšetrenie je zásadné, pretože preukázalo príčinu poruchy vedomia obžalovaného počas dopravnej nehody, ktorou bol popísaný epileptický záchvat typu FIAS,“ povedal český epileptológ. Zistenia vyšetrenia v Brne sú podľa neho konzistentné s klinickými a technickými údajmi z priebehu dopravnej nehody aj so správaním obžalovaného po nej. Uviedol, že k záchvatu došlo náhle a nečakane. Obžalovaný mal podľa neho dobre indikovaný liek, ale jeho dávky sa v rámci liečby znižovali.

Druhý súdny znalec Andráš poukázal na to, že charakteristika jazdy obžalovaného pri nehode svedčí proti prekonaniu epileptického záchvatu toho typu, na aký sa liečil a ktorý mal aj neskôr na policajnej stanici. „Tieto typy epileptických záchvatov sú spojené s tonicko-klonickými kŕčmi a nie jednorazovou stuhnutosťou,“ povedal. Na otázku, či vylučuje možnosť, že obžalovaný prekonal iný príslušný typ záchvatu, odpovedal: „Nevylučujem, ale je to veľmi nepravdepodobné.“ V súvislosti s nezhodou v závere oboch posudkov potvrdil, že vedomosti jeho českého kolegu v oblasti epileptológie považuje za vysoko profesionálne. K vypočutiu znalcov sa pre médiá vyjadril obhajca obžalovaného Sergej Romža. „Podľa môjho názoru výsledky dnešného znaleckého dokazovania vrátane výsluchov znalcov na hlavnom pojednávaní celkom jednoznačne potvrdili verziu, s ktorou pracuje obhajoba od začiatku trestného stíhania, teda že môj klient prekonal v čase dopravnej nehody epileptický záchvat,“ uviedol. Hlavné pojednávanie bude pokračovať v aprílovom termíne.

Obžalovaný Košičan Ivan M. v kauze 10. februára 2023 okolo 10.34 h viedol ako vodič osobné auto BMW X5, s ktorým vysokou rýchlosťou prešiel do protismernej časti vozovky. Narazil do vozidla Škoda Fabia, pričom auto BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Pri nehode prišiel o život 64-ročný vodič škodovky a dve chodkyne vo veku 59 a 67 rokov.

Viac o téme: NehodaObeteZnalecEpileptický záchvatSúd
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

aktualizované Najvyšší súd USA zablokoval
Najvyšší súd USA zablokoval Trumpove clá: Prezident nemal na ne právomoc!
Zahraničné
undefined
Slovensko vyhralo spor: Európsky súd nenašiel porušenie práv v prípade Ivanová
Domáce
Zuckerberg pred súdom v
Zuckerberg pred súdom v Los Angeles: Meta čelí obvineniam zo závislosti mladých
Zahraničné
Robert Fico
Robert Fico ohlásil hromadné kontroly mimovládok: Vláda reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Správy
Destiny 2 Renegades - gameplay
Destiny 2 Renegades - gameplay
GameSite
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Prominenti

Domáce správy

Jeffrey Epstein
Kauza Epstein na Slovensku: Polícia zatiaľ nemá podnet, skúma medializované podozrenia
Domáce
Gavel and scale on
Tri obete na Gorkého ulici: Znalci na súde priniesli rozdielne posudky
Domáce
Andrej Danko vyzýva Šutaja
Andrej Danko vyzýva Šutaja Eštoka! Žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina
Domáce
Vráble: Problémová skládka Židová je uzatvorená o dva roky skôr
Vráble: Problémová skládka Židová je uzatvorená o dva roky skôr
Nitra

Zahraničné

Andrej Babiš
Babiš presunul akcie svojej firmy do zvereneckého fondu
Zahraničné
Maďarský vládny Fidesz uverejnil
VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie
Zahraničné
FOTO PEKLO na diaľnici! Explózia,
PEKLO na diaľnici! Explózia, chaos a krik po havárii cisterny... VIDEO zachytilo moment skazy, hlásia obete
Zahraničné
aktualizované Najvyšší súd USA zablokoval
Najvyšší súd USA zablokoval Trumpove clá: Prezident nemal na ne právomoc!
Zahraničné

Prominenti

Charlize Theron
Charlize Theron o temných začiatkoch v Hollywoode: OBŤAŽOVANIE a nevhodné ponuky MOCNÝCH
Zahraniční prominenti
Vlhovej EXpartner 2 dni
Vlhovej EXpartner 2 dni po slalome: Poslal jej ODKAZ... Krásne slová!
Domáci prominenti
Krst albumu Mariky Gombitovej
Dcéra Skúcaného a Judínyovej bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Bianka Rumanová sa nechala vylepšiť: TAJNÁ plastika v Turecku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Parkinson bez trasenia? Až
Parkinson bez trasenia? Až 20 percent pacientov TENTO PRÍZNAK nemá: Sledujte radšej TÝCHTO PÄŤ nenápadných zmien!
Zaujímavosti
Myslíte si, že si
Myslíte si, že si kupujete jablko plné vitamínov, no opak je pravdou: Takto spoznáte, či je naozaj zdravé
vysetrenie.sk
Chcete žiť dlhšie? Vedci
Chcete žiť dlhšie? Vedci odhalili, že muži potrebujú kávu a ženy TÚTO nenápadnú potravinu! Genetika nie je rozsudok
Zaujímavosti
Zabudnite na poklesnutý kútik:
Zabudnite na poklesnutý kútik: Mŕtvica môže udrieť aj TAKTO! Ak si všimnete túto zmenu, OKAMŽITE volajte pomoc
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!

Šport

ZOH 2026 Kanada – Fínsko: Online prenos zo semifinále olympijského hokejového turnaja
ZOH 2026 Kanada – Fínsko: Online prenos zo semifinále olympijského hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Česko
ZOH 2026 Čerňanská a Mokrášová v 1. a 2. jazde: Online prenos z pretekov dvojbobov
ZOH 2026 Čerňanská a Mokrášová v 1. a 2. jazde: Online prenos z pretekov dvojbobov
Slováci na ZOH 2026
Pokračuje v boji o svoj sen: Colorado povolalo mladého Slováka späť do tímu
Pokračuje v boji o svoj sen: Colorado povolalo mladého Slováka späť do tímu
Zámorské súťaže

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Získaj prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rady a tipy
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy

Technológie

Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Windows
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Umelá inteligencia
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Armádne technológie
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Android

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarský vládny Fidesz uverejnil
Zahraničné
VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie
Andrej Danko vyzýva Šutaja
Domáce
Andrej Danko vyzýva Šutaja Eštoka! Žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina
PEKLO na diaľnici! Explózia,
Zahraničné
PEKLO na diaľnici! Explózia, chaos a krik po havárii cisterny... VIDEO zachytilo moment skazy, hlásia obete
Tomáš Tatar a brankár
Domáce
Olympiáda 2026 Považujú nás za outsiderov: Experti nám proti USA nedávajú veľké šance, TOTO je ich krutý verdikt!

Ďalšie zo Zoznamu