Zvyšujú riziko ÚMRTIA o takmer POLOVICU! Jete ich DENNE a ani netušíte, ako vám v tele NIČIA všetko zdravé

RÍM - Nie všetko, čo jeme, má rovnaký dopad na naše zdravie. Najnovšie výskumy upozorňujú, že strava onkologických pacientov môže výrazne ovplyvniť ich prežívanie. Najmä konzumácia ultraspracovaných potravín po prekonaní rakoviny zvyšuje riziko úmrtia – nielen na rakovinu, ale aj z iných príčin.
Ultraspracované potraviny, teda tie, ktoré prešli intenzívnym priemyselným spracovaním a obsahujú aditíva, umelé arómy, vysoké množstvo cukrov či nezdravých tukov, môžu mať negatívny vplyv na naše zdravie. Podľa štúdie publikovanej v Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention vedci zistili, že ľudia, ktorí prekonali rakovinu a pravidelne jedli viac ultraspracovaných jedál, mali významne vyššie riziko úmrtia – až o 48 % vyššie v porovnaní s tými, ktorí sa im vyhýbali.
Autorka štúdie Marialaura Bonaccio vysvetľuje, že samotný spôsob spracovania potravín môže narúšať metabolické procesy, ovplyvňovať črevnú mikrobiotu a podporovať zápal. „Aj keď má jedlo na papieri podobné nutričné zloženie ako čerstvé, minimálne spracované potraviny, jeho účinok na organizmus môže byť škodlivejší,“ uviedla.
Čo tvorí najhoršiu kategóriu?
Štúdia sledovala viac než 24-tisíc účastníkov v Taliansku, z ktorých 802 prekonalo rakovinu. Vedci použili systém NOVA na klasifikáciu potravín podľa miery spracovania a zistili, že najhoršiu kategóriu tvorili destiláty, sladené nápoje, priemyselné sladkosti, mrazené dezerty, hotové jedlá či polotovary. Výsledky tiež naznačujú, že zvýšený zápal a vyššia pokojová srdcová frekvencia môžu čiastočne vysvetliť spojitosť medzi konzumáciou ultraspracovaných potravín a vyšším rizikom úmrtia.
Bonaccio zdôrazňuje, že nie je dôležité vyberať si jednotlivé potraviny, ale sledovať stravu ako celok. „Obmedzenie ultraspracovaných potravín a presun k čerstvým, doma pripraveným jedlám je najprospešnejší spôsob, ako podporiť zdravie po prekonaní rakoviny,“ dodáva. Praktickým tipom je sledovať etikety – ak potravina obsahuje viac ako päť zložiek alebo prídavnú látku, pravdepodobne patrí medzi ultraspracované.