Andrej Danko vyzýva Šutaja Eštoka! Žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS Andrej Danko žiada zriadenie analytického tímu v SR k spisom súvisiacich s prípadom Jeffreyho Epsteina. Na jeho vytvorenie vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Vyplýva to z vyjadrenia Danka vo videu na sociálnej sieti.
„Mrzí ma, že som už opakovane vyzýval ministerstvo vnútra, šéfa rezortu Šutaja Eštoka, aby preveril analytickým tímom, tak ako je to v Poľsku a v Nemecku, všetky informácie týkajúce sa SR,“ skonštatoval. Upozornil pri tom na to, že SR sa v spisoch spomína viac ako 700-krát. Tvrdí tiež, že na Slovensko mali od Epsteina prichádzať peniaze.
archívne video
Verejnú výzvu Danko odôvodnil tým, že nemá v tejto veci u Šutaja Eštoka ani premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pochopenie. „Ja si myslím, že slovenská polícia by mala zistiť, kto je tam spomenutý, čo sa tu dialo, či aj zo Slovenska neodchádzali maloleté deti, kto za čo dostával peniaze, akým právom má dievčina z Bieloruska, dedička Epsteina, slovenské občianstvo,“ podotkol. Na ľudí apeloval, aby im pomohli vyvinúť tlak na zriadenie analytického tímu.