PEKLO na diaľnici! Explózia, chaos a krik po havárii cisterny... VIDEO zachytilo moment skazy, hlásia obete

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia, Repro foto X/Lettus_Maglio)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

SANTIAGO DE CHILE - Mohutná explózia cisterny s plynom ochromila vo štvrtok ráno severozápad Santiaga de Chile. Po nehode kamióna spoločnosti Gasco na diaľnici Ruta 5 Norte pri napojení na General Velásquez zahynuli najmenej štyria ľudia a ďalší utrpeli vážne zranenia. Výbuch zachvátil desiatky vozidiel, vyvolal rozsiahly požiar a prinútil úrady k masívnemu zásahu aj vyšetrovaniu príčin tragédie.

Najmenej štyria ľudia zahynuli a ďalších minimálne 17 utrpelo zranenia po mohutnej explózii cisternového vozidla spoločnosti Gasco, ku ktorej došlo vo štvrtok (19. 2.) ráno v mestskej časti Renca na severozápade Santiago de Chile. Päť zranených je v kritickom stave a bojuje o život. Medzi obeťami je aj vodič cisterny, píšu noviny El País.

K tragédii došlo o 8.22 h na križovatke diaľnice Ruta 5 Norte a ťahu General Velásquez. Podľa predbežných informácií sa cisterna pri vjazde na General Velásquez prevrátila po náraze do betónových zvodidiel typu New Jersey, pričom došlo k poškodeniu tlakovej nádoby. Unikajúci plyn následne pravdepodobne zapálila iskra, čo vyústilo do ničivej explózie.

PEKLO na diaľnici! Explózia,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Profimedia)

Dramatické zábery a svedectvá z miesta

Zábery z bezpečnostných kamier aj videá zverejnené svedkami zachytili presný moment výbuchu. Obrovský stĺp dymu sa v priebehu niekoľkých sekúnd rozšíril do okolia, zasiahol autá aj motocykle a pokryl celý úsek cesty. Len niekoľko desiatok metrov od miesta nehody sa v čase explózie nachádzal rad vozidiel pokračujúcich po diaľnici. Dym sa šíril aj na nižšie položené úseky komunikácie, kde kamery zachytili motocyklistu jazdiaceho v momente, keď sa nad ním začal valiť tmavý oblak.

Priamymi svedkami tragédie boli aj Rafael Nova a jeho syn Juan Pablo, ktorí tadiaľ prechádzali cestou do práce. „Zrazu sme pred sebou uvideli obrovský oblak dymu,“ povedal Juan Pablo pre noviny The Clinic. To, čo spočiatku vyzeralo ako bežná dopravná nehoda, sa o pár sekúnd zmenilo na mohutnú explóziu.

„Museli sme okamžite cúvať. Auto už bolo zasiahnuté ohňom,“ opisuje Rafael dramatické chvíle, keď sa snažili uniknúť z dosahu plameňov. Útek sa im podaril len o vlások. Keď sa približne po piatich minútach priblížili späť k miestu výbuchu, naskytol sa im obraz, na ktorý nedokážu zabudnúť. „Na zemi ležali ľudia, ktorí boli v plameňoch,“ dodáva Juan Pablo.

Výbuch zasiahol najmenej sedem vozidiel priamo na diaľnici a ďalšie autá zhoreli aj v susednej autodielni. Rozsah incidentu bol citeľný aj v širšom okolí – hustý dym výrazne zhoršil kvalitu ovzdušia v niekoľkých častiach metropoly.

Náročný zásah a vyšetrovanie

Na mieste zasahovalo 25 hasičských jednotiek. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu až po deviatich hodinách, najmä ochladzovaním plynovej nádrže, aby sa predišlo ďalším detonáciám. Hasiči označili zásah za mimoriadne náročný vzhľadom na vysoké riziko ďalších výbuchov.

Zraneným pomáhali tímy záchrannej služby SAMU aj pracovníci diaľničnej spoločnosti. Traja ťažko zranení muži boli prevezení do nemocnice Posta Central, ďalší zostávajú hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení v Renca. Úrady nevylučujú, že bilancia obetí sa môže ešte zvýšiť.

Prípadom sa zaoberá prokuratúra. Podľa prokurátorky Macarena Cañas existuje prvotná hypotéza, že cisterna stratila kontrolu pravdepodobne v dôsledku vysokej rýchlosti. „Z kamerových záznamov vyplýva, že zodpovednosť by mohla byť na strane kamióna spoločnosti Gasco, ktorý stratil kontrolu nad vozidlom,“ uviedla.

K tragédii sa vyjadril aj prezident Gabriel Boric, ktorý je na oficiálnej návšteve Veľkonočného ostrova. Uviedol, že je v kontakte so starostom Renky a že štátne zložky pracujú na ochrane obyvateľov pred následkami požiaru a dymu. Rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť.

PEKLO na diaľnici! Explózia,
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Profimedia)

To, čo sa začalo ako obyčajné štvrtkové ráno, sa tak v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na jednu z najvážnejších dopravných tragédií posledného obdobia v metropole. „Boli to sekundy, ktoré rozhodovali,“ uzatvára Rafael Nova.

Viac o téme: Explózia Cisterna Santiago de Chile Renca
