Kauza Epstein na Slovensku: Polícia zatiaľ nemá podnet, skúma medializované podozrenia

BRATISLAVA - V súvislosti so spismi a kauzou, ktoré sa týkajú sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, polícia neeviduje žiadne oznámenie. „V súčasnosti preverujeme podozrenie súvisiace s možným obchodovaním s ľuďmi, ktoré vyplynulo z medializovaných informácií,“ uviedol komunikačný odbor Prezídia Policajného zboru (PPZ).
Zdôraznil zároveň, že polícia sa v rámci svojej služobnej činnosti zaoberá „každým relevantným podozrením z protiprávneho konania, ktoré zistí vlastným operatívnym preverovaním alebo je riadne oznámené“.
Na vytvorenie analytického tímu, ktorý by preveril možné súvislosti prípadu Epsteinových spisov so Slovenskom, vyzval v piatok predseda SNS Andrej Danko. Argumentuje tým, že SR sa v spisoch spomína viac ako 700-krát. Tvrdí tiež, že na Slovensko mali od Epsteina prichádzať peniaze. Poukazuje i na to, že analytické tímy zriadili v prípade kauzy a podozrení z nej napríklad v Poľsku či Nemecku.