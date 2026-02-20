Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Dcéra Skúcaného a Judínyovej bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie!

BRATISLAVA - Plesová sezóna sa rozbehla naplno a Štefan Skrúcaný má opäť plný diár. Ešte predtým však s Erikou a dcérkou Ellou stihli dovolenku, ktorá priniesla rôzne prekvapivé momenty aj pre samotného moderátora!

Na Slovensku sa plesá vo veľkom a pre moderátora to znamená jediné - tradičný kolotoč moderovačiek, večierkov a presunov.

Štefan Skrúcaný však ešte predtým stihol nabrať energiu tam, kde by ju chcel naberať častejšie. S rodinkou totiž vyrazili do exotiky – na Maldivy. „Boli sme naozaj na dovolenke, na akú by som už rád chodil. To znamená žiadne veľké luxusné drahé hotely, ale čisté lono prírody. Maledivy, chatka, more… iba palmy a banánovníky,“ opísal svoje dojmy Skrúcaný s tým, že dovolenka priniesla aj jedno milé zistenie. Dcérka Ella mu totiž ukázala, že v sebe má niečo, čo by u nej možno ešte pred pár mesiacmi ani nečakal. „Uvedomil som si, že naša Ella je morský človek, veľký cestovateľ a priaznivec vody a mora…“

Herec zároveň so smiechom priznal, že o Elle doteraz zvykol hovoriť ako o "hotelovom type". Lenže teraz? „Zisťujem, že je cestovateľský typ, lebo ju baví lietať. Ja mám stres z toho, ale ona sa vyžíva v letoch a všetko pozoruje.“ Ellu dovolenkový režim poriadne nadchol, plánovanie ďalšieho výletu je teda témou dňa. „Teším sa z toho, že sme tam 24 hodín spolu. Učíme ju plávať, spoznávať chute, jedlá, vône, národy, národnosti… spoznávať túto planétu, čo je asi to najkrajšie, čo môže dať človek dieťaťu do vienka – okrem vzdelávania.“ A keď už bola reč pri vzdelávaní, v rodine Skrúcaného čoskoro nastane ďalší veľký mílnik. Z jeho malej princeznej sa stane čoskoro školáčka! A práve pri tejto predstave Skrúcaný priznal, že z jednej veci má naozaj obavy…

Dcéra Skúcaného a Judínyovej Ella bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

