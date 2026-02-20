Vtáčia chrípka úraduje: Na Záhorí musia zlikvidovať vyše 3-tisíc nosníc

SEKULE - Na Záhorí v piatok potvrdili okrem štyroch pozitívnych nálezov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) u voľne žijúcich labutí nákazu aj v chove nosníc. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti.
Ako uviedla, v priebehu pracovného týždňa chovateľ zo Záhoria nahlásil podozrenie na výskyt ochorenia vo svojom chove nosníc na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Senica. Dôvodom bol zvýšený úhyn hydiny, znížený príjem krmiva, pokles znášky a klinické príznaky typické pre vtáčiu chrípku. V chove sa nachádzalo 3098 nosníc v dvoch halách. Laboratórne testy potvrdili vtáčiu chrípku subtypu H5N1. Do piatka uhynulo viac ako 1300 kusov hydiny.
RVPS Senica nariadila príslušné veterinárne opatrenia a vytýčila reštrikčné pásma - ochranné pásmo v okruhu troch kilometrov a pásmo dohľadu v okruhu desiatich kilometrov od ohniska nákazy. V súčasnosti prebieha neškodné odstraňovanie uhynutej hydiny a depopulácia chovu, ktorá má byť ukončená do 21. februára. Kadávery budú zlikvidované prostredníctvom kafilérie.
Veterinári upozorňujú, že sezóna výskytu vtáčej chrípky pretrváva a aktuálne poveternostné podmienky vytvárajú priaznivé prostredie na šírenie vírusu. Voľne žijúce vtáctvo predstavuje prirodzený rezervoár nákazy a riziko prenosu na domácu hydinu, či už ide o drobnochovy, alebo komerčné farmy. Chovateľom preto odporúčajú zachovať zvýšenú obozretnosť a dôsledne dodržiavať biologické bezpečnostné opatrenia. Počas februára odborníci na Slovensku potvrdili štyri prípady nákazy u voľne žijúcich vtákov. Dva prípady zaznamenali na Záhorí - na štrkovisku Sekule a na Skalických rybníkoch - a dva v okrese Levice v okolí vodného diela Veľké Kozmálovce. Vo všetkých prípadoch išlo o labuť veľkú.