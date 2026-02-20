Olympiáda 2026 Považujú nás za outsiderov: Experti nám proti USA nedávajú veľké šance, TOTO je ich krutý verdikt!

MILÁNO - Slovenská hokejová horúčka na olympiáde v Miláne graduje. Už dnes večer nás čaká semifinálový súboj proti hviezdami nabitému výberu USA. Kým fanúšikovia pod Tatrami veria v ďalší zázrak, zámorskí experti zverejnili svoje predpovede. Hoci nás väčšina zámorských expertov odpisuje, nájdu sa aj odvážlivci, ktorí predpovedajú, že slovenská "Popoluška" ešte nepovedala posledné slovo.
Z ôsmich popredných hokejových analytikov NHL.com sa až šiesti prikláňajú na stranu Spojených štátov. Podľa nich bude rozhodujúcim faktorom vyrovnanosť všetkých štyroch amerických útokov a hviezdna obrana na čele s Quinnom Hughesom.
„Slovensko je miláčikom turnaja, ale bude pre nich nesmierne ťažké držať krok celých 60 minút proti štyrom lajnám, ktoré USA točia,“ tvrdí Andrew Ardini. Podobne to vidí aj Dan Rosen, ktorý očakáva, že Američania nás „udusia“ držaním puku a tempom hry.
Dvaja experti veria v slovenský zázrak
Napriek prevahe pesimistických hlasov sa našli dvaja redaktori, ktorí tipujú postup Slovenska. Matt Cubeta a Eric Marin šokovali svojimi predpoveďami, v ktorých favorizujú náš výber. „Príbeh Popolušky bude pokračovať. Juraj Slafkovský a brankár Samuel Hlavaj budú rozdielovými hráčmi, ktorí Slovensku zabezpečia postup cez USA,“ predpovedá Matt Cubeta s výsledkom 3:2 pre Slovensko.
Eric Marin ide ešte ďalej a tipuje víťazstvo našich v pomere 3:1. Podľa neho dali Slafkovský s Hlavajom celému tímu dostatok dôvodov na to, aby uverili, že dokážu zosadiť hokejovú superveľmoc.
Druhé semifinále: Kanadský valec vs. fínska pasca
V druhom súboji o finále je situácia podobná. Väčšina expertov (6 z 8) verí Kanade. Očakávajú, že Connor McDavid a mladý talent Macklin Celebrini prelomia fínsku defenzívu. Zaujímavosťou je, že experti radia Fínom, aby sa inšpirovali Čechmi, ktorí vo štvrťfinále takmer vyradili Kanadu.